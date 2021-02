Barça-PSG: le tirage de maillot de Piqué sur Mbappé, l'image qui fait le bonheur de Twitter

Titulaire à la surprise générale, Gerard Piqué a vécu un calvaire mardi lors de la déroute du FC Barcelone face au PSG (1-4) en huitième de finale aller de la Ligue des champions. L'Espagnol a surtout été malmené par Kylian Mbappé, qu'il a tenté d'arrêter en lui accrochant le maillot. Une scène qui fait le bonheur des réseaux sociaux.

C’est l’une des images de la soirée. Un symbole de la déroute catalane. Baladé par Kylian Mbappé tout au long de la rencontre entre le FC Barcelone et le PSG (1-4) mardi soir, en huitième de finale aller de la Ligue des champions, Gerard Piqué a tenté de stopper l’attaquant français par tous les moyens. En début de seconde période, une nouvelle fois pris de vitesse, l’Espagnol a même cherché à le freiner en s’accrochant à son maillot. Une tentative vaine, Mbappé faisant parler sa vitesse pour échapper à son adversaire, avant de servir Mauro Icardi.

Sur cette action, l’Argentin a ensuite décalé Moise Kean dont la frappe a été détournée par Marc-André Ter Stegen. Cette scène, qui montre bien le calvaire vécu par Piqué, fait depuis le bonheur des réseaux sociaux. Pour sa défense, le vice-capitaine du Barça pourra dire qu’il revenait tout juste de blessure.

Touché à un genou, il a manqué trois mois de compétition et a été aligné face aux Parisiens à la surprise générale par Ronald Koeman. Associé dans l’axe à Clément Lenglet, il est apparu en grande souffrance dès le début du match. Loin d’être impérial dans les duels, fébrile dans ses relances et souvent en retard, il n’a pu éviter le naufrage de son équipe.

Mbappé, lui, a marqué les esprits avec un retentissant triplé et une prestation de très haut niveau en l’absence de Neymar. "On voulait venir ici et gagner. C'est ce qu'on a fait avec la manière. J'ai toujours voulu donner le meilleur de moi-même avec le PSG, c'est un maillot qui me tient à coeur. Je n'ai pas toujours eu de la réussite, je vais peut-être encore rater des matches, mais jamais dans la vie je vais me cacher, même si on fait des erreurs dans la vie. Aujourd'hui, mon travail acharné paye", a-t-il déclaré après la rencontre au micro de RMC Sport.

Le match retour entre Paris et Barcelone aura lieu le 10 mars au Parc des Princes (le 10 mars sur RMC Sport). L'occasion pour Piqué de prendre sa revanche ? Ou pour Mbappé d'enfoncer encore un peu plus les Blaugranas ?

>> La Ligue des champions est à suivre sur RMC Sport, cliquez ici pour vous abonner à nos offres