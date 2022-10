Coupe du monde 2022: surprise dans la pré-liste de l'Espagne, avec la présence de Piqué

À la retraite internationale depuis 2018, Gerard Piqué a pourtant été pré-sélectionné avec l'Espagne pour la Coupe du monde au Qatar. Une grosse surprise d'autant que les performances du Barcelonais sont loin d'être reluisantes.

Grosse surprise en Espagne. Alors qu'il a pris sa retraite internationale en 2018, Gerard Piqué fait partie de la pré-liste de 55 joueurs de la Roja pour la Coupe du monde 2022 (20 novembre-18 décembre), révèle Marca. Luis Enrique a également ajouté le nom de Sergio Ramos dans cette liste. Les deux défenseurs centraux ont disputé trois Mondiaux ensemble (2010, 2014, 2018). Parmi les autres centraux pré-sélectionnés, on retrouve Aymeric Laporte, Iñigo Martinez, Pau Torres, Eric Garcia, Diego Llorente et Hugo Guillamon. En revanche, Nacho n'y figure pas.

Cette présence est une grosse surprise, même si l'entourage du défenseur (102 sélections) avait laissé entendre un retour. D'autant que Piqué a vu son temps de jeu se réduire depuis les arrivées d'Andreas Christensen et Jules Koundé au Barça. Mais les récents pépins physiques dans l'effectif catalan ont poussé Xavi à de nouveau faire confiance au joueur de 35 ans. Sans grande réussite pour l'instant.

>> Suivez l'actualité de la Coupe du monde en direct

Dernière cape face à la Russie

Appelé pour la première fois en 2009 par Vicente Del Bosque, le Catalan a été un cadre des plus belles victoires de l'équipe d'Espagne, avec le sacre mondial de 2010 en Afrique du Sud et le deuxième Euro consécutif, remporté haut la main en 2012. Malgré quelques tensions avec les supporters en raison de ses convictions indépendantistes pour la Catalogne, Piqué a porté le maillot de l'Espagne à 102 reprises pour cinq buts marqués. Le huitième de finale du Mondial 2018 perdu contre la Russie aux tirs au but reste sa dernière cape.

"J'ai parlé avec Luis Enrique il y a quelques jours. Il m'a appelé et je lui ai dit que ma décision était prise et réfléchie depuis quelques temps déjà. Ce fut vraiment une super période et je suis vraiment heureux d'en avoir fait partie. Mais désormais, je veux me concentrer sur le Barça", expliquait-il au moment d'annoncer sa décision d'arrêter l'équipe nationale. Une position qui a changé ?