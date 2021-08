Liga: première ratée pour Luca Zidane, exclu après 16 minutes de jeu contre Séville

Pour sa première en Liga face à Séville, le gardien du Rayo Vallecano Luca Zidane a été exclu dès la 16e minute après un ceinturage sur l'attaquant Oussama Idrissi.

Débuts compliqués pour le cadet des fils Zidane. Dimanche, pour sa première en Liga avec le promu du Rayo Vallecano, Luca a connu une soirée assez courte sur la pelouse de Sanchez-Pizjuan face au FC Séville. Le gardien de but franco-espagnol a été exclu à la 16e minute de la rencontre, laissant ses partenaires à 10. Ceux-ci n'ont ensuite rien pu faire pour contrer les assauts sévillans (défaite 3-0).

Nul doute que le joueur de 23 ans aurait espéré meilleur départ dans l'élite du championnat espagnol. Après une excellente saison dernière avec le Rayo et une victoire au bout du suspense lors des barrages d'accession en Liga face à Gérone (1-2, 2-0), le portier n'a pas connu la même entrée en matière dimanche soir.

Un ceinturage qui coûte cher pour Luca Zidane

Le quart d'heure de jeu venait d'être dépassé quand, sur un ballon en profondeur, Luca Zidane sort de son but pour tenter de faire face à l'attaquant marocain Oussama Idrissi. Mais ce dernier est plus prompt et parvient à orienter le ballon. Le gardien se rend alors coupable d'un ceinturage - certes léger - mais qui n'échappe pas aux yeux de l'arbitre central, Isidoro Diaz de Mera. Il décide immédiatement de sortir le carton rouge et d'accorder un penalty aux locaux, en dépit des contestations de Zidane. Derrière, Youssef En-Nesyri ne loupera pas l'offrande pour donner l'avantage à Séville, avant qu'Erik Lamela ne vienne inscrire un doublé en deuxième période.

Pour rappel, si la règle de la double peine a été abolie il y a quelques saisons déjà, elle est toutefois soumise à la non-intentionnalité du contrevenant. Hors sur cette action, Luca Zidane tente délibérément d'empêcher Idrissi de marquer.

Avec ce carton rouge direct, le gardien de but devrait manquer les trois prochaines rencontres du Rayo en Liga, contre la Real Sociedad, Grenade et face à Levante.