Liga: retour laborieux pour Griezmann avec l'Atlético

Pour son grand retour sous le maillot de l'Atlético de Madrid, ce dimanche, Antoine Griezmann n'a pas su se montrer dangereux face à l'Espanyol (2-1). Diego Simeone l'a remplacé dès l'heure de jeu et les deux buts des Colchoneros ont été inscrits après sa sortie.

Pas de doublé, et peu de ferveur particulière autour de lui. Antoine Griezmann a vécu à peu près tout l’inverse de Cristiano Ronaldo. Alors que le Portugais a signé un retour fracassant en Premier League samedi, accompagné par un accueil digne d’une rock-star à Old Trafford, le Français n’a pas franchement convaincu pour ses retrouvailles avec l’Atlético de Madrid. Aligné ce dimanche contre l’Espanyol, il s’est montré extrêmement discret et le champion d’Espagne a dû batailler pour arracher la victoire (2-1), à l’occasion de la quatrième journée de Liga.

Il lui faudra sérieusement élever son niveau dans les prochaines semaines pour regagner le cœur des supporters des Colchoneros, qui avaient vécu comme une trahison son départ pour le FC Barcelone à l’été 2019, un an après la fameuse "Décision", ce documentaire dans lequel il avait annoncé sa volonté de rester à l’Atlético. "Je donnerai tout, comme toujours, c'est ma manière d'être sur un terrain. Que les supporters soient devant leur télé ou dans les gradins, ils vont voir un joueur qui laisse tout sur le terrain. L'Atlético est en train de très bien faire les choses, et l'entraîneur sait qu'il a un guerrier de plus pour atteindre ses objectifs", a-t-il expliqué cette semaine dans sa vidéo de présentation. Niveau engagement, Griezmann a répondu présent.

Remplacé à la 58e minute

Associé à Luis Suarez dans un schéma avec cinq défenseurs, il s’est démené devant, mais Simeone en attendait forcément beaucoup plus. Peu servi, il n’a jamais été dangereux et a même semblé emprunté physiquement dans la zone de vérité. Il a fallu attendre la 53e minute pour le voir à l’origine d’un joli mouvement collectif : un décalage pour Marcos Llorente, qui a centré en première intention pour Thomas Lemar, venu égaliser de près. Sa joie fut de courte durée puisqu’une position de hors-jeu de Suarez a poussé l’arbitre à refuser le but. Cinq minutes plus tard, Simeone s’est résolu à sortir Griezmann pour lancer Joao Félix, plus remuant pendant une demi-heure mais pas beaucoup plus inspiré.

Pour l'Atlético, la délivrance est d'abord venue de l'ancien Monégasque Yannick Carrasco, buteur sur un exploit individuel (79e). Et puis c'est Lemar, encore lui, qui a surgi au bout du suspense, dans les ultimes secondes du temps additionnel, pour offrir la victoire aux siens (90e+9). Et cette fois, son but a bien été validé. Prochain rendez-vous pour l'actuel leader de la Liga : mercredi face au FC Porto pour le début de la phase de groupes de la Ligue des champions (à suivre sur RMC Sport).