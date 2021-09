Manchester United: la presse européenne s’enflamme sur le "retour en or" de Ronaldo

Double buteur pour son come-back avec Manchester United à Old Trafford samedi face à Newcastle (4-1), Cristiano Ronaldo a frappé très fort. Ce dimanche, les médias de toute l’Europe encensent la star portugaise.

Le théâtre des rêves. Old Trafford n’a jamais aussi bien porté son surnom que samedi après-midi. Tous les fans de Manchester United n’avaient d’yeux que pour lui, Cristiano Ronaldo. Douze ans après son départ, le quintuple Ballon d’Or était de retour. Et il ne les a pas déçus. Face à Newcastle pour le compte de la 4eme journée de Premier League, CR7 a montré qu’en dépit du poids de ses 36 ans, la pelouse d’Old Trafford est toujours son jardin. Grâce à un doublé, l’ex-joueur de la Juventus a activement participer à la sublime victoire des Red Devils 4-1.

Largement de quoi s’attirer les louanges de ses partenaires, de ses adversaires mais aussi des journaux de l’Europe entière ce dimanche matin. "Retour en or pour Ronaldo" titre The Telegraph avec une magnifique photo pleine page de CR7, tout sourire. "Good 2 be back" ("c’est bon d’être de retour") s’amuse The Sun, allusion aux deux buts de l’idole face aux Magpies.

"Juve, où es-tu CR7 ?"

Chez lui, au Portugal, Ronaldo occupe aussi une place de choix dans les quotidiens sportifs. "Fantastique", s’enflamme Record tandis que A Bola salue "King Ronaldo". Le feu est aussi à l’honneur en Une de L’Equipe. "Retour enflammé" titre le quotidien sportif français. Enfin en Italie, on n’oublie pas que ce come-back fracassant laisse un immense vide à la Juventus. Surtout que la Vieille Dame s'est inclinée à Naples (2-1). "Où es-tu CR7 ?", interroge Tuttosport.