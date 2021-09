Espanyol-Atlético: Griezmann titulaire pour son retour

Quatre jours après son retour à l'entraînement avec l'Atlético, Antoine Griezmann est déjà titulaire pour la rencontre face à l'Espanyol (dimanche, 14 heures). L'international français est associé à Luis Suarez, un autre ancien barcelonais.

Griezmann est déjà dans le grand bain. Moins d'une semaine après son retour à l'entraînement avec les Colchoneros, Antoine Griezmann est titulaire ce dimanche pour la rencontre face à l'Espanyol Barcelone (14 heures). Aligné aux côtés de Luis Suarez dans le 5-3-2 mis en place par Diego Simeone, le Macônnais retrouve des habitudes qu'il avait bien connu lors de son premier passage dans la capitale espagnole, en débutant dans l'axe dans une attaque à deux têtes. L'ancien barcelonais va donc retrouver son ex-compère d'attaque au FC Barcelone, eux qui avaient évolué ensemble lors de la saison 2018-2019.

Luis Suarez loue leur bonne entente

Alors que la presse espagnole avait longtemps lancé le débat sur d'éventuelles frictions entre les deux joueurs lors de leur aventure barcelonaise, l'Uruguayen avait mis tenu à rassurer tout le monde sur ses relations avec le nouveau numéro 8 de l'Atlético. "Griezmann ? Absolument faux que Léo et moi ayons une mauvaise relation avec lui. Au contraire. On allait souvent chez Antoine et lui venait à la maison. On n’allait pas contredire chaque rumeur. On a décidé d’ignorer", expliquait Luis Suarez dans des propos relayés par Onda Cero.

En attendant, les deux attaquants sont attendus sur la pelouse du Stade Cornellà-El Prat pour confirmer le bon début de saison des Colchoneros, actuellement 6e de la Liga avec deux victoires et un nul depuis le début de la saison. Les champions d'Espagne en titre devront faire le plein de confiance avant le début de leur campagne de Ligue des champions, qui démarre ce mercredi par la réception du FC Porto.

