Liga: sur quelle chaîne regarder le Clasico Real-Barça

Le clasico entre le Real Madrid et le FC Barcelone, ce samedi en Liga (21h), est un choc décisif dans la course au titre.

C’est un nouvel épisode de la rivalité entre le Real et le Barça qui pourrait décider du destin de ces deux géants espagnols dans la course au titre en Liga. Le Real Madrid et le FC Barcelone s’affrontent ce samedi dans le cadre de la 31e journée, à l’occasion d’une rencontre au sommet qui sera diffusée par beIN Sports 1 à partir de 21h et à suivre bien sûr aussi sur RMC ainsi que sur le site et l'app RMC Sport.

En neuf mois à Barcelone, le technicien néerlandais Ronald Koeman a réussi l'exploit de redresser une équipe en crise et de redonner le sourire à l'Argentin Lionel Messi, pourtant désireux de partir l'été dernier, et finalement plus si sûr de ses intentions.

Messi va égaler un record de Ramos

Malgré les critiques qu'il a pu essuyer, Zidane, lui, a refait du Real une impitoyable machine à gagner, en passe de retrouver les demi-finales de Ligue des champions après avoir dompté mardi Liverpool en quart de finale aller (3-1), avant la seconde manche mercredi prochain. Une prouesse malgré les blessures majeures qui ont touché son vestiaire: celles du Belge Eden Hazard et du latéral droit Dani Carvajal. Heureusement, Zizou peut compter sur un Karim Benzema stratosphérique (24 buts et 6 passes décisives toutes compétitions confondues).

En crise il y a cinq mois, Madrilènes et Catalans vont donc disputer un 246e Clasico qui pourrait décider du titre en Espagne. Les hommes de Zinedine Zidane (3es, 63 points), enhardis par leur succès 3-1 contre Liverpool mardi en Ligue des champions, cherchent à repasser devant un Barça (2e, 65 pts) sauvé sur le gong par Ousmane Dembélé contre Valladolid lundi en championnat (1-0). Lionel Messi va égaler le record de Clasicos de Sergio Ramos, blessé au mollet gauche et absent. L'Atlético de Madrid, en leader vacillant (1er, 66 pts), se déplacera pour sa part chez le Betis Séville de Nabil Fekir dimanche (21h).