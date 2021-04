Bayern-PSG: l’arbitre blessé et forfait pour le Clasico Real-Barça

L’arbitre espagnol Antonio Mateu Lahoz a déclaré forfait pour diriger le Claciso entre le Real Madrid et le FC Barcelone, samedi (21h). Il s’est blessé après le choc entre le Bayern et le PSG, mercredi en Ligue des champions.

Le choc Bayern-PSG (2-3) a fait une victime de plus ! Après Marquinhos, Niklas Süle et Leon Goretzka, tous sortis sur blessure (plus Abou Diallo, malade) lors du quart de finale aller de la Ligue des champions, un autre acteur a rejoint l’infirmerie: l’arbitre espagnol, Antonio Mateu Lahoz. Ce dernier souffre d’une lésion musculaire. Et cela tombe au mauvais moment puisqu’il avait été désigné pour diriger le choc entre le Real Madrid et le FC Barcelone, samedi (21h, 30e journée de Liga).

Le comité arbitral des compétitions professionnelles (CACP) espagnol a annoncé son forfait, ce vendredi. Il sera remplacé par Jesus Gil Manzano. La blessure de M.Mateu Lahoz intervient deux jours après Bayern-PSG, disputé sous la neige et dans un froid polaire (-6 degrés ressentis). La rencontre a éprouvé les organismes des acteurs, éreintés à l’issue du match.

Beaucoup de blessures pendant Bayern-PSG

Sorti après 30 minutes de jeu en raison d’une alerte aux adducteurs droits, Marquinhos doit passer des examens ce vendredi pour déterminer la nature de sa blessure. Le défenseur Niklas Süle sera, lui, forfait pour le quart de finale retour mardi au Parc des Princes, alors que la présence de Leon Goretzka semble aussi très compromise.

Une hécatombe dont se moquent vraisemblablement le Real et le Barça. En plus de leur honneur, les deux monstres du football espagnols jouent gros sportivement dans un match capital dans la course au titre. Le Barça, 2e, pointe à un une longueur de l’Atlético, leader, alors que le Real, 3e, a trois points de retard sur les Colchoneros. Au match aller, les hommes de Zinedine Zidane s’étaient imposés en Catalogne (3-1).

