Liga: trois clubs en furie contre Rubiales après de nouvelles révélations

Le président de la Fédération espagnole de football (RFEF), Luis Rubiales, a été sommé de s’excuser par trois clubs espagnols pour les propos tenus à leur encontre dans une conversation privée dévoilée par El Confidencial.

Valence, Séville et Villarreal ont exigé de Luis Rubiales, président de la Fédération espagnole de football (RFEF), qu'il présente des excuses publiques "aux clubs et à leurs supporters", et revienne sur les propos qu’il aurait tenus, suite à la fuite de conversations privées dans lesquelles il affirme que ce sont les trois clubs qu'il "apprécie le moins". Les trois clubs en question ont publié dans la foulée une déclaration commune en réponse au contenu de ces conversations privées du président de la RFEF, divulguées par El Confidencial.

Dans la tourmente

"Au vu des informations publiées par El Confidencial le mardi 11 octobre concernant les déclarations présumées de Luis Rubiales, le FC Séville, le FC Valence et le FC Villarreal condamnent le grave manque de respect du président de la Fédération royale espagnole de football envers nos clubs, assènent les trois clubs. Les conversations dans lesquelles il parle avec une telle agressivité, animosité et arrogance envers les trois institutions sont inacceptables de la part d'une personne qui occupe un tel poste de responsabilité et qui devrait également veiller aux intérêts de tous les clubs du football espagnol."

En outre, les trois clubs s’inquiètent de ce qu’une telle révélation pourrait signifier concernant la transparence et l’équité de la compétition. D’après son oncle, ancien directeur de cabinet de la RFEF, qui se serait présenté devant le parquet anticorruption, Luis Rubiales aurait puisé dans les fonds de la fédération afin d’organiser des parties fines. Dans la tourmente judiciaire, Luis Rubiales est déjà visé par une enquête autour de l’organisation de la Supercoupe d’Espagne en Arabie saoudite. Il est accusé d’avoir fait pression sur les autorités saoudiennes pour que l’entreprise dirigée par Kosmos, Gérard Piqué, perçoive une commission de 24 millions d’euros.