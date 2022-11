Équipe de France: Koundé arrive avec un dinosaure accroché à la taille, et ça fait beaucoup parler

Jules Koundé est arrivé avec un look très remarqué lors du rassemblement des Bleus, ce lundi à Clairefontaine. Le défenseur du Barça a débarqué dans les Yvelines avec un sac noir en forme de T-Rex, accroché à la ceinture.

Jules Koundé n’est pas passé inaperçu sur le parvis du château de Clairefontaine, ce lundi, lors du rassemblement de l’équipe de France pour préparer la Coupe du monde 2022. Le défenseur du Barça a débarqué avec un look détonnant au QG des Bleus, situé au cœur des Yvelines (au sud-ouest de Paris). Lunettes et manteau noir, le joueur de 24 ans arborait un jean avec de nombreux motifs colorés et des baskets à dominante grise au moment de rejoindre ses partenaires. Mais c’est surtout son sac qui a retenu l’attention.

L’international français (12 sélections), natif de la capitale, est arrivé avec un petit bagage noir en forme de dinosaure accroché à la ceinture. De quoi faire réagir sur les réseaux. Il s’agit d’un "T-Rex bag" de la marque Mihara Yasuhiro, du nom de son créateur. Ce Japonais de 50 ans s’est fait connaître en lançant sa collection de chaussures à la fin des années 1990, avant d’élargir son horizon avec des vêtements et des accessoires. Il a notamment collaboré avec Puma.

Jules Koundé © AFP

Un sac à plus de 650 euros

Ce sac en forme de dinosaure qui a séduit Jules Koundé coûte plus de 650 euros en ligne (il est également proposé en beige). De taille unique, l’article est fabriqué avec du cuir de veau (doublure en polyester), une texture grainée, un effet matelassé et des bordures en zigzag. Une fermeture zippée permet de l’ouvrir sur le dessus et une bride détachable donne la possibilité de l’ajuster ou de le porter à l’épaule.

Transféré pour 50 millions d’euros du FC Séville à Barcelone l’été dernier, Koundé a disputé dix matchs avec le club catalan cette saison (toutes compétitions confondues). Le temps de délivrer trois passes décisives. Après avoir participé à l’Euro 2021 l’an passé, il va disputer le premier Mondial de sa carrière. Placés dans le groupe D, les Bleus débuteront leur compétition face à l’Australie, le 22 novembre à Al-Warakh, à une vingtaine de kilomètres au sud de Doha. Ils défieront ensuite le Danemark (26 novembre), puis la Tunisie (30 novembre).