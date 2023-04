Barça-Real: Camavinga émerveille Madrid après le Clasico

De nouveau titularisé comme latéral gauche, Eduardo Camavinga a signé une prestation magistrale lors du Clasico entre le Barça et le Real (0-4), mercredi en demi-finale retour de la Coupe du Roi.

Avec son triplé et sa passe décisive, Karim Benzema (35 ans) concentre les projecteurs sur lui après la claque infligée par le Real Madrid sur le terrain du FC Barcelone (0-4), mercredi soir en demi-finale retour de la Coupe du Roi. Il obtient la note maximale (10) dans Marca. Mais le Français partage les louanges avec son compatriote Eduardo Camavinga, crédité d’un 9 dans le journal madrilène.

Il a éteint Raphinha, son ancien équipier à Rennes

L’ancien Rennais a impressionné à son nouveau poste de latéral gauche où Carlo Ancelotti lui fait de plus en plus confiance depuis la Coupe du monde (aligné neuf fois). L’idée vient de Didier Deschamps qui l’avait fait descendre d’un cran avec les Bleus comme doublure de Théo Hernandez. C’est d’ailleurs en cette qualité de défenseur qu’il a été sélectionné lors du dernier rassemblement… même s’il a brillé dans l’entrejeu en Irlande (0-1). Mercredi soir, il a éteint son ancien coéquipier à Rennes, Raphinha.

Il a réussi tous ses tacles (8), qu’il a bonifiés par sa qualité de relance naturelle. "Il est dans un grand moment, a lancé Ancelotti à l’issue de la rencontre. Il a été très bon dans son duel avec Rapinha. Un match de haut niveau, comme les autres. L'arrière gauche n'est encore qu'une option."

La presse partage l’avis de l’Italien en notant une entame un peu hasardeuse avant une montée en puissance insolente. "Des problèmes au début, dont il s'est remis jusqu'à signer une nouvelle prestation remarquée en tant qu’arrière gauche, note Marca. À ce stade, on ne sait pas s'il est meilleur comme sentinelle ou défenseur. Un énorme match hors de son poste pour le Français, qui continue de croître de façon exponentielle à Madrid."

"Il fonctionne en sentinelle, il fonctionne en latéral... et il est possible qu'il performe aussi dans les buts"

"Raphinha l'a mis à l'épreuve plus d'une fois et le Français a remporté haut la main ces un contre un, notamment celui où le Brésilien est parti seul vers Courtois, abonde As. Au fil des minutes, son match est devenu impérial. C'est normal qu'Ancelotti veuille l'utiliser là avec des performances comme ça."

Le natif de Cabinda (Angola) a pris une nouvelle dimension cette saison (44 matchs) un an et demi après son arrivée. Surtout, il déconcerte par son aisance égale selon les postes occupés. "Le show français échappe déjà à tout type d'analyse: il fonctionne en sentinelle, il fonctionne en latéral... et il est possible qu'il performe aussi dans les buts." L’international français (7 sélections, 1 but) a agrémenté sa copie reluisante d’un sans-faute dans les passes (32/32). Un match parfait salué par tous ses partenaires sur les réseaux sociaux.