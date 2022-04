Manchester City-Atlético: le joyau Felix brille enfin à son meilleur niveau avec Simeone

L'Atlético de Madrid se déplace ce mardi (21h sur RMC Sport 1) sur le terrain de Manchester City pour un quart de finale aller de Ligue des champions. Les Colchoneros pourront compter sur un Joao Felix en pleine confiance, auteur de sept buts lors des huit dernières rencontres.

Arrivé à l'été 2019 à l'Atlético de Madrid contre 125 millions d'euros en provenance du Benfica Lisbonne, Joao Félix vit actuellement sa meilleure période avec les Colchoneros. Sur les huit dernières rencontres, l'attaquant portugais a signé sept buts et deux passes décisives, contribuant à l'excellente dynamique de son équipe, invaincue sur la période (sept victoires et un nul).

Les conseils de Griezmann

Titulaire samedi dernier en Liga face à Alaves (4-1), Joao Félix a claqué deux buts. Sacré meilleur joueur du championnat espagnol en mars, le "Garçon en or" semble avoir évolué, lui qui n'a pas hésité par le passé à faire part de son mécontentement alors que Diego Simeone le plaçait sur le banc. Pour autant, le technicien madrilène aime compter sur "des joueurs avec beaucoup de personnalité". Et depuis la rencontre face à Osasuna le 16 février, où Joao Félix a commencé tous les matchs et son équipe n'a plus perdu donc, le Portugais rend parfaitement la confiance qui lui est accordée.

Les pensées des derniers mercatos, où Joao Félix a songé à partir à plusieurs reprises et notamment l'été dernier après le retour d'Antoine Griezmann, semblent appartenir au passé. Celui d'abord perçu comme un rival est devenu au fil du temps un précieux allié pour sa progression personnelle. Les deux joueurs affichent même désormais une belle complicité sur le terrain. "Je m'entends très bien avec lui. Il me donne énormément de conseils et il est toujours là pour me soutenir", déclarait Félix à propos du champion du monde 2018, le 15 mars dernier, après la qualification obtenue pour les quarts de finale de Ligue des champions face à Manchester United.

"Un jour il me remerciera", prophétisait Simeone

"Tant qu'il joue bien, il jouera. Il brille, donc il joue", a résumé Diego Simeone à propos de Joao Félix samedi dernier. Pourtant, la relation entre l'attaquant et son coach n'a pas toujours été au beau fixe. "Joao Félix va se fâcher et il continuera d'être en colère pour moi mais un jour il me remerciera", lançait Simeone le 6 mars dernier après avoir remplacé son joyau face au Betis Séville, pourtant auteur d'un doublé et par conséquent mécontent d'être sorti.

Si Luis Suarez est de moins en moins utilisé, Joao Félix commence lui à se régaler dans son rôle de faux 9, capable de créer des espaces mais aussi désormais de convertir plus régulièrement face au but. En pleine forme, Joao Félix est désormais attendu à ce même niveau pour la fin de saison, avec ce mardi un quart de finale aller de Ligue des champions face sur le terrain de Manchester City (21h sur RMC Sport 1).

Joao Félix est en tout cas en pleine confiance. "Cela n'a jamais été un problème physique. C'était plus une question de mentalité et d'adaptation, parce que parfois les choses n'allaient pas bien et les buts ne venaient pas, a résumé le principal intéressé samedi après sa brillante partie face à Alaves. Je pouvais tirer 30 fois sans marquer et maintenant il semble que je marque à chaque fois que je titre." Manchester City est désormais prévenu.