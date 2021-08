Mercato: Dani Alves est "désolé" pour le Barça et Messi

Présent au Japon pour les Jeux olympiques de Tokyo 2020, Dani Alves a réagi au départ du FC Barcelone de Lionel Messi, son ancien coéquipier. Le latéral droit brésilien estime néanmoins qu'il sera possible de profiter de l'Argentin "où qu'il soit" pour la saison prochaine.

Dani Alves s'est offert samedi un 43e titre en carrière, avec la médaille d'or des Jeux olympiques de Tokyo 2020 avec le Brésil, victorieux face à l'Espagne (2-1). Après la partie, le latéral droit a eu l'occasion de revenir sur l'actualité du FC Barcelone, où il est passé entre 2008 et 2016, qui a vu le départ ce jeudi de la légende Lionel Messi.

"Ce n'est pas un bon moment pour les deux parties"

Ensemble, Dani Alves et Lionel Messi ont conquis 21 titres, dont la Ligue des champions à deux reprises mais aussi la Liga par six fois. "Je suis vraiment désolé pour Messi et le Barça, a commenté Alves. Ce n'est pas un bon moment pour les deux parties, mais je pense que parfois les cycles se ferment pour en ouvrir d'autres."

"Nous continuerons à profiter de Leo où qu'il soit"

A l'été 2016, Dani Alves avait quitté le FC Barcelone pour la Juventus, avant de rejoindre le PSG une saison plus tard, où il y a passé deux ans. Lionel Messi devrait prendre ces prochains jours la même direction, pour un nouveau départ à 34 ans. "Le Barça continuera d'être le Barça et Messi continuera d'être Messi", a conclu Dani Alves, même s'il a avoué aussi que le Barça "ne sera plus le même" avec ce départ.

"C'est un nouveau défi pour Messi, pour le Barça et je pense que les défis enlèvent parfois les chatouilles que vous avez à l'intérieur, a estimé Dani Alves, à propos de l'avenir de l'attaquant argentin. L'histoire est ainsi, personne ne va l'effacer, nous l'avons beaucoup apprécié et nous continuerons à profiter de Leo où qu'il soit." Et peut-être au PSG, un club que le Brésilien connait bien...