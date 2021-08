Mercato: ce que l'on sait sur la possible arrivée de Messi au PSG

Libre de tout contrat après son départ du Barça, Lionel Messi est tout proche du PSG. Si les deux parties semblent vouloir se mettre d'accord, rien n'est encore officiel. Mais les signaux sont positifs pour que le coup du siècle ait bien lieu.

Depuis l'annonce inattendue du FC Barcelone sur la non-prolongation de son icone, les informations et les rumeurs tombent heure par heure sur la possible signature libre de Lionel Messi au Paris Saint-Germain. RMC Sport fait le point sur les informations vérifiées sur ce dossier.

Messi a dit oui, mais le contrat n'est pas encore bouclé

Lionel Messi a d'ores et déjà informé la direction parisienne de sa volonté de jouer au Paris Saint-Germain cette saison. Samedi 7 août en fin de journée, aucun accord formel n'avait toutefois été encore conclu. Les discussions se poursuivaient et avançaient.

Des joueurs parisiens ont été informés

C'est un signe important de l'imminence de la conclusion du dossier. Au soir de Troyes-PSG, premier match de la saison en Ligue 1, certains joueurs importants de l'effectif avaient d'ores et déjà été avertis de l'arrivée de l'Argentin. L'information leur a été transmise par l'état-major parisien. Mauricio Pochettino, l'entraîneur du PSG, réputé apprécié de Leo Messi, a assuré ne pas avoir parlé avec ce dernier.

Leonardo a séché le premier match de championnat

Habituellement présent à tous les matchs du Paris Saint-Germain, le directeur sportif Leonardo n'était pas dans les tribunes du stade de l'Aube pour assister à la victoire 2-1 du PSG contre Troyes. Le président qatari Nasser Al-Khelaïfi n'y était pas non plus, même si ses déplacements sont plus rares.

Messi a fait son dîner d'adieux

Pendant que son possible futur club s'imposait en Champagne, Lionel Messi a trinqué avec des amis, dont plusieurs joueurs du FC Barcelone. Chez lui, le sextuple Ballon d'or a notamment accueilli Gerard Piqué (et sa compagne Shakira), Sergio Agüero, Jordi Alba et Sergio Busquets.

Messi s'exprime dimanche

Après Joan Laporta, le président du FC Barcelone, au tour de Lionel Messi de prendre la parole. Une conférence de presse est prévue dimanche midi au Camp Nou. L'occasion pour lui de remercier le club et les supporters, mais aussi de donner sa version des faits sur l'échec de sa prolongation au Barça. Peut-être aussi s'exprimera-t-il sur son avenir, sur l'état des négociations avec le Paris Saint-Germain et sur une éventuelle rencontre en France entre la direction parisienne et ses représentants.