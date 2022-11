Pourquoi Guardiola "a fait du mal au football" selon Messi

Dans une interview accordée à Jorge Valdano sur la chaîne espagnole Movistar, Lionel Messi a évoqué tout l'apport de Pep Guardiola au sein du football mais aussi le "mal" qu'il a pu faire, tant son FC Barcelone a dominé.

A quelques jours du début du Mondial, Lionel Messi a accordé une interview à Jorge Valdano au sein de son programme Universo Valdano sur la chaîne espagnole Movistar. La star argentine s'est confié notamment sur Pep Guardiola et il souligne sa contribution particulière au monde du football, qui a selon lui été tout aussi dommageable.

"Guardiola a fait beaucoup de mal au football"

"Guardiola a fait beaucoup de mal au football car il semblait si facile et si simple que tout le monde voulait le copier. Ensuite, j'ai rencontré beaucoup d'entraîneurs qui se prennent pour Guardiola et vous réalisez ce que nous avons fait et ce que c'était", souligne l'actuel joueur du PSG à propos du tacticien catalan.

Guardiola et Messi ont coïncidé dans la période triomphale du Barça entre 2008 et 2012, étant les piliers fondamentaux de la sextuplé de 2009 et d'innombrables titres grâce à une supériorité écrasante sur le terrain. "Sans aucun doute, c'est le meilleur entraîneur que j'ai jamais eu. Il a quelque chose de spécial, surtout lorsqu'il s'agit de regarder et de préparer les matchs et de le communiquer, la façon dont il vous le transmet."

Une interview plus complète à 22h

Un court extrait de teasing avant une interview plus large et plus complète qui sera dévoilée ce lundi à 22h, dans laquelle Leo Messi devrait aussi revenir sur sa carrière, sa prochaine Coupe du monde, les ambitions de l'Argentine... Ce sera sûrement au Qatar que la star argentine de 35 ans aura sa dernière chance de soulever la Coupe du monde qui lui a échappé, notamment au Brésil 2014, où l'Albiceleste s'était inclinée en finale contre l'Allemagne.