Manchester City: "Tout est sous contrôle", Guardiola serein la fin de son contrat

En fin de contrat avec Manchester City en juin prochain, l’entraîneur catalan Pep Guardiola assure que la situation autour de son avenir est "sous contrôle." Il ne cache pas son souhait de prolonger prochainement son bail avec les Cityzens.

Pep Guardiola bientôt sur le marché? Ce vendredi, le coach de Manchester City n’a pas envoyé un message très positif à tous les supporters qui rêvent de le voir débarquer sur un autre banc (celui du PSG?) l’été prochain.

A ce jour, le technicien de 51 ans est sous contrat avec City jusqu’en juin 2023. La question de sa prolongation avec le club anglais où il officie depuis sept saisons se pose donc toujours. Elle a une nouvelle fois été posée ce vendredi en conférence de presse à la veille du dernier week-end de Premier League avant la Coupe du monde.

"J’ai le sentiment que le club et moi-même sommes heureux ensemble"

"Je l’ai répété plusieurs fois, je n’en parle pas, a d’abord lâché Pep Guardiola avant d’être un peu plus bavard. Tout est sous contrôle, c’est parfait, la décision sera prise ensemble, avec le club, au moment voulu." Et d’ajouter: "J’ai le sentiment que le club et moi-même sommes heureux ensemble. Là, ce n’est pas le moment. Demain (samedi), la chose la plus importante est notre match face à Brentford (coup d’envoi à 13h30). Quand on aura le temps et quand on estimera que c’est le bon moment, on prendra la décision."

Selon Manchester Evening News, les négociations en vue d’une prolongation n’interviendront pas nécessairement durant la mini-trêve de six semaines due à la Coupe du monde. Guardiola a toutefois assuré qu’il avait toujours la flamme sur le banc de City, club avec lequel il a tout gagné excepté la Ligue des champions. "Je veux m’amuser, il y a des moments de stress, des mauvaises périodes, on ne gagne pas tout le temps, on n’est pas toujours content mais ce qui compte c’est de bien se sentir ici", conclut l'entraîneur catalan.