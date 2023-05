Pourquoi les clubs ukrainiens sont en colère après le Barça

Plusieurs clubs ukrainiens, dont le Shakhtar Donetsk et le Dynamo Kiev, se sont indignés d'une vidéo publiée samedi matin par le FC Barcelone dans laquelle Sergi Roberto et Alejandro Baldé remercient leurs supporters russes.

Une vidéo qui passe très mal. De nombreux clubs ukrainiens, comme le Shakhtar Donetsk ou le Dynamo Kiev, se sont indignés de la publication par le FC Barcelone d'un message de remerciement aux supporters russes du club catalan.

"Ce titre est aussi le vôtre"

"Un salut à tous les supporters du Barça qui nous suivent de Russie. Nous nous voyons bientôt", lance le jeune latéral gauche Alejandro Baldé en début de vidéo. "Aux supporters qui viennent de Russie: merci pour soutien et votre énergie. Ce titre est aussi le vôtre et j'espère que nous pourrons en gagner beaucoup d'autres", poursuit Sergi Roberto. Des messages qui passent très mal en Ukraine, alors que la Liga a toujours été engagée aux côtés du pays depuis le début de l'invasion russe.

"Alors que la Russie bombarde des villes ukrainiennes pacifiques avec des missiles, tuant la population civile, que nos héros meurent et que des Russes ordinaires regardent ou même soutiennent silencieusement cette guerre - Barcelone enregistre une vidéo dans laquelle elle s'adresse aux fans russes et les félicite", s'agace le journaliste ukrainien Vitalyi Kravchenko lorsqu'il commente le match entre le Barça et la Real Sociedad samedi soir.

"Honte au Barça"

L'homme s'étonne d'autant plus de voir un tel message être diffusé par le FC Barcelone que l'Espagne soutient l'Ukraine depuis le début de la guerre en fournissant de l'aide militaire et humanitaire et que le président blaugrana Joan Laporta a lui-même répété son soutien au pays à maintes reprises. "Honte au Barça, à Alejandro Balde et Sergi Roberto", conclut-il dans son monologue en amont de la rencontre.

Une indignation qui a emboité le pas aux différents clubs ukrainiens. "FC Barcelone, nous devons vous rappeler que les Russes ne participent pas à votre titre de champion de la Liga, mais à une invasion à grande échelle en Ukraine. Et des centaines voire des milliers de fans de football ukrainiens, y compris vos supporters, meurent", écrit dès samedi le Karpaty Lviv sur son compte Twitter.

Tous les clubs ukrainiens condamnent

"Nous recommandons fortement aux joueurs du FC Barcelone de se rapprocher de leurs fans russes et de postuler pour la participation au championnat de Russie", ironise de son côté de Dynamo Kyiv, avec une image du terrain du Desna Chernihiv, totalement détruit par les bombes russes au début de l'invasion.

Le Metalist 1925 lui invite le FC Barcelone à Kharkiv, ville largement bombardée par la Russie depuis le début de l'invasion: "La Russie, qu'ils adorent, n'est qu'à quelques dizaines de secondes en vol de rockets."

Le Shakhtar interpelle Lewandowski

"Pendant que nos soldats suivent un processus de rééducation à Barcelone, les joueurs du FC Barcelone Sergi Roberto et Alejandro Balde enregistrent un message vidéo aux fans du pays qui tue des Ukrainiens, tue des enfants et détruit nos villes en ce moment, écrit de son côté le Shakhtar. Aucune victoire, aucune centaine de milliers de t-shirts vendus ne valent une vie humaine. Les photos montrent deux militaires ukrainiens, Vitalii Shumei et Bohdan Kush, qui ont été grièvement blessés à la suite de l'agression russe et sont actuellement soignés à Barcelone."

Avant d'interpeller Robert Lewandowski: "Robert Lewandowski, considérez-vous cette situation comme normale? En tant que capitaine de l'équipe nationale de Pologne, le pays qui aide beaucoup l'Ukraine, vous devez comprendre l'ampleur de la tragédie et l'absurdité d'un tel acte."

"Le club va prendre des mesures"

Et le Polonais a fini par répondre, interrogé par le média polonais Interia Sport: "J'ai découvert la vidéo un certain temps après et, pour le dire gentiment, j'en ai été très surpris. Je me suis renseigné auprès du club sur la situation, et je sais qu'il ne s'agissait pas d'une position officielle, mais d'une déclaration lors d'une réunion avec les médias détenant les droits de diffusion de la Liga."

"Dans de telles situations, vous [les joueurs] ne savez souvent même pas à qui vous parlez. Bien sûr, ce n'est pas une excuse, parce qu'il est clair que quelque chose n'a pas été pris en compte et que le résultat de tout ça est très mauvais, déplore Robert Lewandowski. Pour autant que je sache, le club va prendre des mesures en réponse à cette situation."