Mercato: Fati, Balde, Yamal... Jorge Mendes va discuter des dossiers chauds avec le Barça

Selon la presse espagnole, Jorge Mendes va s'entretenir avec Ansu Fati pour discuter de son avenir. Si le joueur de 20 ans, sous contrat jusqu'en 2027, veut rester au club, son clan est prêt à étudier d'autres pistes.

Où va s'écrire l'avenir d'Ansu Fati ? Sous contrat avec le FC Barcelone jusqu'en 2027, le joueur de 20 ans est l'objet de nombreuses spéculations à propos de son avenir ces dernières semaines. Dans les prochaines heures, la situation pourrait être plus claire puisque selon les informations de Cope, Jorge Mendes va se rendre à Barcelone ce mercredi pour échanger avec l'international espagnol sur la suite à donner à sa carrière. Désireux de faire ses preuves, ce dernier a exprimé sa volonté de rester, alors que son clan veut qu'il parte.

>> Les infos mercato EN DIRECT

Gêné par les blessures l'année dernière, Ansu Fati est pourtant loin de faire l'unanimité au sein du collectif catalan. Apparu à 45 reprises toutes compétitions confondues cette saison, le numéro 10 des Blaugrana n'a démarré que 13 rencontres, dont 11 en Liga.

>> Suivez le mercato en direct

Deux autres joueurs prolongés ?

Présent en Catalogne, Jorge Mendes profitera de l'occasion pour aborder avec Joan Laporta les prolongations de deux autres pépites, Alejandro Balde et Lamine Yamal. Le premier (19 ans) est sous contrat jusqu'en 2024, tout comme son coéquipier, qui vient d'aentrer dans l'histoire du Barça, en devenant le plus jeune joueur de l'équipe catalane à évoluer en Liga, lors de la victoire face au Betis Séville samedi, à 15 ans et 290 jours. Il a détroné un certain... Ansu Fati.