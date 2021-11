Real: Ancelotti agace les fans d'Everton avec une comparaison automobile peu flatteuse

Revenu à la tête du Real Madrid cet été, Carlo Ancelotti a comparé son équipe à une voiture de course Ferrari. Le "Mister" en a profité, avec ironie, pour dire qu'il préfère être au volant d'un véhicule de la célèbre marque au cheval cabré plutôt que d'une Fiat 500. Le sous-entendu n'a pas été très apprécié par tous les fans d'Everton, où le technicien italien se trouvait la saison dernière.

Karim Benzema, Toni Kroos, Luka Modric entre autres... Revenu au Real Madrid l'été dernier après un premier passage entre 2013 et 2015, Carlo Ancelotti a retrouvé quelques-uns des meilleurs joueurs au monde. "Si c'est difficile d'entraîner le Real Madrid? Non, ce n'est pas le cas. Vous préféreriez conduire une Ferrari ou une Fiat 500? Le Real Madrid est la plus grande équipe du monde", a lancé avec ironie l'entraîneur mardi en conférence de presse.

Les fans d'Everton le prennent pour eux

La remarque de Carlo Ancelotti a rapidement été commentée outre-Manche, où les fans d'Everton ont assez peu apprécié la comparaison. Avant de signer son retour au Real Madrid, l'ancien technicien du PSG était en poste à Everton, entre décembre 2019 et l'été 2021. Sur le papier, l'une des expériences les moins prestigieuses de la carrière du "Mister".

"Everton est la Fiat 500", a résumé un compte fan de l'équipe des Toffees, comptant près de 45.000 abonnés sur Twitter. "Carlo met un coup de couteau à Everton là", s'indigne un autre compte de supporters. "C'est en fait une chose très stupide à dire", a fustigé un autre commentaire, alors que beaucoup de personnes se sont amusées de ce sous-entendu fondé sur les deux marques automobiles italiennes, comme pour souligner la différence de moteur entre le Real Madrid et Everton.

Après 12 journées, Everton, qui est désormais entraîné par Rafael Benitez, pointe à la 11e place de Premier League avec 15 journées. Lors des six derniers matchs, l'ancienne équipe d'Ancelotti n'a pris que deux points et connaît bien des difficultés. Dans le même temps, le Real Madrid trône en tête de la Liga après 14 journées et est en position favorable pour les huitièmes de finale de Ligue des champions. Le club se qualifiera directement en cas de victoire ce mercredi (21h) lors de son déplacement en Moldavie sur le terrain du Sheriff Tiraspol.