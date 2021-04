Mercato: Messi souhaiterait rester au Barça selon la presse espagnole

Selon l’émission El Chiringuito, Lionel Messi aurait avancé sur sa décision liée à son avenir. L’attaquant argentin souhaiterait rester au club où il arrive en fin de contrat en juin prochain.

Lionel Messi (33 ans) ne se prononcera pas sur son avenir avant la fin de la saison. Il l’a dit début janvier. Mais en coulisses, l’attaquant argentin étudie inévitablement les options à deux mois de la fin de son contrat en juin prochain. Courtisé par le PSG et Manchester City, le sextuple Ballon d’or fait l’objet d’appels du pied de certains de ses compatriotes, notamment du côté de la capitale française. Mais en Espagne, les nouvelles pencheraient plutôt vers un autre choix.

>> Les infos mercato en direct

Selon l’émission El Chiringuito, Messi souhaiterait rester au Barcelone l’été prochain. La décision de la Pulga serait "très avancée" et aurait mûri vers cette tendance ces derniers mois. L’élection de Joan Laporta comme président aurait été reçu comme un bon signe. Les premiers contacts entre le clan Messi et la direction sont qualifiés de "positifs" par la chaine espagnole. Les doutes qui ont émergé dans l’esprit de l’attaquant ces derniers mois se seraient peu à peu dissipés.

>> Toutes les infos mercato EN DIRECT

Le joueur prend aussi en considération la voix de sa famille, très heureuse à Barcelone où Messi est établi depuis son arrivée en 2000. El Chiringuito estime "à 90%" les chances de Messi de rester au Barça. Les résultats de l’équipe le conforteraient dans sa prise de décision. Malgré l’élimination en 8es de finale de la Ligue des champions contre le PSG, le Barça reste en course pour signer un doublé coupe-championnat.

Les hommes de Ronald Koeman - apprécié de Messi et qui devrait être maintenu la saison prochaine - sont revenus à un point de l’Atlético de Madrid, leader de la Liga. Les Catalans défient le Real Madrid pour un Clasico bouillant et déterminant dans la course au titre, samedi. Ils auront aussi rendez-vous face à l’Athletic Bilbao la semaine suivante en finale de la Coupe du Roi. Avec 29 buts en 38 matchs, Messi reste le moteur de cette équipe.