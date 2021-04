Real-Barça: "On n'a encore rien gagné" prévient Zidane après la victoire dans le Clasico

Satisfait par le succès du Real Madrid face au Barça (2-1) samedi lors de la 30eme journée de Liga, l’entraîneur des Merengue Zinédine Zidane ne veut pas s’enflammer. Son équipe, candidate à sa propre succession pour le titre de champion, est aussi en course en Ligue des champions. Les Merengue défieront Liverpool mercredi en quart de finale retour.

La belle affaire pour le Real Madrid. Grâce à un bijou de Karim Benzema et un but de Kroos, l'équipe de Zinédine Zidane s'est adjugée la victoire lors du Clasico (2-1) samedi pour le sommet de la 30eme journée de Liga. "La première période a été bonne pour nous, on a souffert sur la deuxième, mais on a mérité notre victoire, note le Français. On a eu beaucoup d'occasions pour mettre le troisième (but). On a souffert, certes, parce qu'un match contre une équipe comme celle-ci t'exige beaucoup, comme celui contre Liverpool (en C1). On est à la limite physiquement. Mais c'est le football, c'est plus facile quand tu ressors avec trois points." Surtout que le Real prend provisoirement les commandes du championnat en attendant le match de l'Atlético face au Betis Séville.

Et maintenant Liverpool

"On a su remonter, renverser la vapeur, se dire qu'en croyant en notre travail, on allait changer tout ça, jubile Zizou. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Maintenant, on n'a encore rien gagné. Ce n'est qu'un match, trois points, ça ne change rien : on est toujours dans la bataille (pour le titre), comme les autres équipes." Et aussi en Ligue des champions puisque le Real affrontera Liverpool mercredi en quart de finale retour (victoire 3-1 à l'aller). "Il va falloir bien se reposer, recharger les batteries, et se dire que mercredi, on va avoir encore un gros match à jouer (en quart de finale retour de C1 contre Liverpool). On est vivants dans les deux compétitions, on a envie de se battre, de continuer, et c'est ce que l'on va faire jusqu'à la fin."