Real: "Dire que Messi est le meilleur joueur de l'histoire? Cela ne sortira pas de ma bouche", confie Ancelotti

Carlo Ancelotti a refusé de trancher au sujet de l'identité du meilleur joueur de tous les temps. L'entraîneur du Real Madrid a expliqué ce jeudi qu'il ne placerait pas Lionel Messi au-dessus de plusieurs autres grands noms de l'histoire du football, malgré son récent sacre avec l'Argentine en Coupe du monde.

Tout juste auréolé d'un titre de champion du monde avec l'Albiceleste, Lionel Messi a (enfin) rejoint voire dépassé Diego Maradona dans le coeur des Argentins. A tel point que 'La Pulga' pourrait remporter une élection présidentielle dans son pays s'il venait à se présenter. Considéré par de nombreux supporters ou acteurs de la planète foot comme le meilleur joueur de tous les temps, la star du PSG n'a toutefois pas convaincu Carlo Ancelotti. Avant le déplacement du Real ce vendredi à Valladolid, l'entraîneur italien a expliqué sa position.

"C'est difficle de le dire (si Messi est le plus grand de l'histoire). Messi a très bien fait, c'est un grand footballeur, a estimé le technicien. Tout le monde le reconnait. Sa carrière se poursuit avec une victoire en Coupe du monde. Le meilleur de l'histoire, honnêtement, je ne sais pas."

"J'ai vu jouer Maradona, j'ai vu Cruyff"

Carlo Ancelotti n'a pas souhaité juger Lionel Messi par rapport aux autres stars du football. A ses yeux, c'est difficile de comparer les époques. Surtout qu'il côtoye au quotidien d'autres joueurs de talent du côté du Real Madrid.

"Ce n'est pas juste de le dire, chaque époque a eu, a et aura des joueurs très forts et très importants. Cela ne sortira pas de ma bouche qu'il est le meilleur de l'histoire, a encore estimé l'entraîneur aux quatre titres en Ligue des champions. J'ai apprécié beaucoup de bons joueurs, je vois le Ballon d'or s'entraîner tous les jours et cela me fait plaisir."

Et le technicien de 63 ans de rappeler que du haut de sa longue expérience, il avait vu jouer de nombreuses icones: "Je n'ai pas vu jouer Di Stefano mais j'ai vu Diego Maradona, j'ai vu Cruyff. Pour moi, dire que Messi est le meilleur joueur de l'histoire... je ne sais pas."