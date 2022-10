Real: longtemps maudit à Elche, Benzema fête son Ballon d’or avec un but

Sacré lundi Ballon d’or 2022, Karim Benzema a célébré cette distinction en marquant un but lors de la victoire du Real Madrid ce mercredi à Elche (3-0). Une réalisation inscrite après avoir vu deux buts lui être précédemment annulés par la VAR.

La montée en puissance de Karim Benzema cette saison se confirme. Deux jours après la nuit qui l’a sacré Ballon d’or 2022, l’attaquant formé à l’OL n’a pas paru émoussé par les festivités. Très en jambes, l’attaquant madrilène fêtait même sa consécration par un but dès la 6e minute sur un service de Vinicius… mais la VAR faisait son apparition. Une constante pour Benzema lors de cette rencontre. Le Brésilien hors-jeu, ce but était annulé.

Situation presque similaire à la 26e minute, quand le but d’Alaba, sur une passe de Benzema, était également annulé pour hors-jeu. Le Real avait toutefois trouvé la faille quelques minutes plus tôt sur une demi-volée puissante de Valverde (11e).

Cinq buts en Liga cette saison

Benzema, on le retrouve à la 61e minute quand il enchaîne contrôle de la poitrine et reprise de volée pour battre Badia mais... vous avez compris la suite. Le but était annulé pour un hors-jeu de Carvajal, centreur pour l’attaquant français.

La délivrance intervenait à la 75e minute avec un but, cette fois incontestable, au terme d’un joli une-deux avec Rodrygo. Le cinquième but de la saison dans le championnat d’Espagne pour l’international français. Le Real achèvera sa belle prestation avec un but d’Asensio sur une nouvelle passe décisive de Rodrygo (89e). Un succès qui permet aux Merengue, en tête de la Liga, de compter désormais 6 points d’avance sur le Barça, avec un match en plus, et sur la Real Sociedad.