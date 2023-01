Real: "Tolérance zéro avec le racisme", Ancelotti hausse le ton pour soutenir Vinicus

Carlo Ancelotti a exprimé son soutien à Vinicius Jr ce lundi face à la presse. L'entraîneur du Real Madrid a regretté les injures racistes contre son joueur brésilien et a appelé la Ligue espagnole à des changements réels pour lutter contre les discriminations.

Le Real Madrid a eu du mal mais a fini par l'emporter vendredi sur le terrain de Valladolid (0-2). Si un doublé de Karim Benzema a permis aux protégés de Carlo Ancelotti de bien finir l'année 2022, Vinicius Jr s'est plaint d'injures racistes contre lui et de l'inaction de la Liga. Repris de volée par Javier Tebas, le Brésilien a bénéficié lundi du soutien appuyé de son entraîneur.

"Je neux pas parler d'un sujet qui ne devrait pas exister selon moi. Le racisme et la xénophobie ne doivent pas exister, a lâché le technicien madrilène en conférence de presse. Nous nous sommes trompés, ce n'est pas le problème de Vinicius, mais celui de la société. Tolérance zéro avec le racisme".

"Un problème de société" pour Ancelotti

A la veille du seizième de finale de Coupe du roi entre le Real Madrid et Cacereno, Carlo Ancelotti a rappelé que le racisme ne constituait pas uniquement un problème pour le football sinon pour toute la société.

"Je ne rentre pas dans les discussions sur ce sujet, a encore insisté l'entraîneur des Merengue. Cela ne doit pas (uniquement) être le problème de la Liga ou d'éventuelles sanctions. C'est un problème général et culturel d'une société qui, selon moi, n'a pas l'éducation qu'elle devrait avoir."

Et l'ancien entraîneur du PSG et d'Everton de conclure sur la question du racisme et des insultes à l'encontre de Vinicius Jr: "Pour un sujet aussi important, je ne m'attarderai pas sur Vinicius, la Liga ou sur les sanctions. Il faut le voir dans quelque chose de plus grand: le problème du racisme est un problème très grave, tout comme celui de la xénophobie."