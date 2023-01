Real Madrid: Ancelotti se passe de Benzema et de plusieurs stars en Coupe

Karim Benzema ne disputera pas le match de Coupe d’Espagne contre l’équipe de Cacerenos (4e division espagnole) mardi. Carlo Ancelotti a décidé de laisser le Français au repos comme de nombreux autres cadres.

Carlo Ancelotti épargnera un match de Coupe d’Espagne à plusieurs de ses cadres. L’entraîneur du Real Madrid a annoncé ce lundi qu’il se passerait de sept titulaires habituels pour le déplacement dans la ville de Caceres (Est de l’Espagne) pour y affronter Cacereno (4e division espagnole), mardi. Cela concernera deux Français: Karim Benzema et Ferland Mendy mais aussi Thibaut Courtois et Dani Carvajal sur lesquels l’Italien était interrogé.

"Kroos, Alaba, Benzema, Vinicius et Mendy, qui n'auront pas de minutes de jeu"

"Ils (Courtois et Carvajal, ndlr) ont de petits problèmes, a expliqué l’ancien entraîneur du PSG notamment. Ils seront disponibles pour le match de Villarreal (samedi en Liga). Demain (mardi), ils se reposent, comme Kroos, Alaba, Benzema, Vinicius et Mendy, qui n'auront pas de minutes de jeu. Les autres voyagent pour faire un bon match. Nous alignerons la meilleure équipe possible pour gagner."

Après avoir manqué la Coupe du monde sur blessure, Benzema a repris la compétition avec brio vendredi en inscrivant un doublé et offrant la victoire au Real sur le terrain de Valladolid (0-2). Ce succès permet aux Merengues de revenir au niveau du Barça, leader de la Liga. Ancelotti va faire tourner en coupe pour mieux se projeter sur le déplacement périlleux à Villarreal, actuellement 7e du championnat.

Avec les jeunes du Castilla

Sans ses cadres, il a prévu de convoquer de nombreux jeunes de l’équipe réserve du Castilla entraînée par Raul. "Nous allons avoir Arribas, Nico Paz, Marvel et Álvaro Rodríguez, qui se débrouillent très bien avec le Castilla, a annoncé l’Italien. Le travail de Raul est très bon car les jeunes progressent rapidement. Le centre de formation produit des joueurs à fort potentiels, qui peuvent être utiles pour le l'avenir de Madrid."