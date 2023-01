Real Madrid: la Liga porte plainte après les insultes racistes contre Vinicius

Vinicius a été victime d’injures racistes lors du match entre le Real Madrid et Valladolid, vendredi dernier. Alors que le Brésilien avait dans un premier temps déploré le manque de réaction de la Liga, cette dernière a décidé de déposer une plainte.

Vinicius a été entendu. Alors que l’attaquant brésilien du Real Madrid, victime d’insultes racistes lors de la victoire du club Merengue sur la pelouse de Valladolid vendredi dernier (2-0, 15e journée de Liga), avait pointé du doigt le manque de réaction de la Ligue espagnole, cette dernière a annoncé ce mardi sa décision de porter plainte.

"Une plainte pénale pour crimes de haine a été déposée devant les tribunaux d'instruction de Valladolid, accompagnée des preuves audiovisuelles recueillies lors de l'enquête qui a été réalisée à travers des images et des sons publiés dans des sources ouvertes", écrit la Liga dans un communiqué.

La Liga va augmenter la présence "d'officiers d'intégrité"

"Comme cela se fait depuis plusieurs saisons, une plainte pour injures à caractère raciste a été déposée auprès de la commission des compétitions de la RFEF et de la commission d'Etat contre la violence, le racisme, la xénophobie et l'intolérance dans le sport, pour étude et évaluation des sanctions", ajoute l’instance.

La ligue précise également que "le nombre d'officiers d'intégrité de la Liga présents lors des matchs à risque d'insultes racistes augmentera, afin de maximiser la détection et l'identification de ce type de comportement qui n'a pas sa place dans le sport". Des messages de prévention seront par ailleurs diffusés dans les stades où "il est considéré qu’il existe un risque d’éventuels comportements racistes".

Face à Valladolid, Vinicius a été insulté par une bonne partie des tribunes de l'Estadio José Zorrilla, alors qu'il quittait la pelouse par le côté opposé au banc. Tandis qu'il faisait le tour de la pelouse, des cris tels que "singe" ou "noir de m*" sont descendus des tribunes, dans une séquence filmée et diffusée sur les réseaux sociaux.

La colère de Vinicius contre la Liga

"Les racistes continuent d'aller dans les stades pour voir le meilleur club du monde et La Liga CONTINUE DE NE RIEN FAIRE, s’était attristé le Brésilien sur ses réseaux sociaux. Je continuerai la tête haute en célébrant mes victoires et celles du Real Madrid. Mais finalement c'est de MA faute."

"A la Liga, nous combattons le racisme depuis des années, lui avait répondu Javier Tebas, le sulfureux patron de la ligue espagnole. Vinicius Jr, c'est bien dommage et c'est injuste de dire que 'la Liga ne fait rien contre le racisme'. Renseignez-vous davantage. Nous sommes à votre disposition pour que tous ensemble, nous puissions aller dans le même sens." Les actes ont été joints à la parole.