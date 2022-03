Mercato: l’Espagne s’emballe pour Tchouaméni au Real Madrid

En Une du quotidien AS ce lundi matin, Aurélien Tchouaméni est au cœur de toutes les attentions en Espagne, où l’on est admiratif des performances du milieu de terrain monégasque. A 22 ans, l’international français serait dans la short-list du Real Madrid.

Après Karim Benzema, Ferland Mendy et Eduardo Camavinga, un autre Français bientôt à la Maison blanche? C'est en tout cas ce pour quoi militent les médias par-delà les Pyrénées, où "l’option" Aurélien Tchouaméni fait la Une notamment du quotidien madrilène AS ce lundi matin. La veille, l’autre média majeur de la capitale espagnole, Marca, avait également étudié la possibilité Tchouaméni au Real.

Le milieu de terrain de l’AS Monaco, 22 ans, ferait ainsi partie d’une short-list de "trois options possibles" afin d’offrir un complément à Carlo Ancelotti pour renforcer le poste de sentinelle. AS place l’international tricolore (8 sélections, 1 but) comme un "pivot défensif" idéal pour seconder Casemiro, toujours performant mais désormais trentenaire.

>> Toutes les infos mercato en direct

Madrid plutôt que le PSG ou l’Angleterre?

AS assure que le Français privilégierait le Real à toute autre option, notamment celle du PSG ou de la Premier League. Et même qu’Aurélien Tchouaméni, qui jouit d'une nouvelle cote importante en Europe, quittera le Rocher dès l’été prochain, où il est sous contrat jusqu’en juin 2024. S’il est évalué actuellement à 40 millions d’euros sur Transfermarkt, l’ASM ne devrait pas le laisser partir pour moins de 60 millions.

Interrogé en conférence de presse sur la possibilité de rejoindre Paris, dimanche au lendemain de son but victorieux en équipe de France face à la Côte d’Ivoire (2-1), Tchouaméni avait admis que le PSG était "un top club". Mais qu’il n’envisageait pas pour le moment quitter le Rocher. "Je ne pense pas que Monaco soit un frein pour moi, pour continuer à jouer dans cette sélection, expliquait-il. Aujourd’hui, j’ai la chance d’avoir eu quelques titularisations et je suis très bien avec l’AS Monaco. Ce n’est pas une question que je me suis posé pour le moment."