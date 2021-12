Mercato: Haaland, Vinicius, Diaby… la valeur des plus grandes pépites du foot

L’Observatoire du football CIES a dévoilé le top 10, par poste, des joueurs de moins de 23 ans dont la valeur estimée sera la plus importante lors du prochain mercato hivernal. Malgré sa dernière année de contrat avec le PSG, Mbappé réussit l'exploit de faire partie du top 10 européen, composé intégralement de joueurs offensifs.

Au 1er janvier prochain, Moussa Diaby vaudra autant que Kylian Mbappé. C’est ce qui ressort de la lettre hebdomadaire livrée lundi par l’Observatoire du football CIES, qui présente les dix joueurs de moins de 23 ans des cinq grands championnats européens, poste par poste, avec la plus haute valeur de transfert estimée selon son modèle économique. Une analyse basée sur la position occupée par ces pépites ainsi que leur potentiel sportif corrélé à leur âge. Mais aussi et surtout, la durée du contrat les liant à leur club, qui impacte forcément le calcul de manière significative.

C’est ainsi que l’on retrouve le buteur Erling Haaland, lié au Borussia Dortmund jusqu’en juin 2024, avec la plus grosse valeur marchande lorsque la prochaine fenêtre des transferts ouvrira. Pour s’offrir le cyborg norvégien de 21 ans, le club intéressé devra débourser 150 millions d’euros ou plus, selon l’algorithme utilisé par le CIES. Le Brésilien Vinicius (21 ans, Real Madrid, juin 2024) et l’Anglais Phil Foden (21 ans, Manchester City, juin 2024) complètent le podium.

Dans le giron de Monaco et Rennes, la Ligue 1 a la cote

Deux internationaux tricolores font également partie de ce top 10 luxueux. A commencer par Kylian Mbappé (23 ans en janvier), septième de ce classement bien que théoriquement libre de s’engager avec le club de son choix dès le 1er janvier, puisque dans sa dernière année de contrat avec le Paris Saint-Germain. Si la probabilité de le voir quitter Paris gratuitement est quasi nulle, 80 millions d’euros ou plus serait la somme que le club acquéreur aurait à dépenser pour le recruter, dans l’hypothèse où le PSG se décidait à le vendre dès la fenêtre hivernale. Mais là aussi, on est dans du foot fiction.

Désormais convoqué dans le groupe France et étincelant avec le Bayer Leverkusen, avec qui il est lié jusqu’en juin 2025, Moussa Diaby (22 ans) est le second Français de moins de 23 ans à disposer d’une valeur hypothétique de 80 millions d’euros au moins. En Europe, Leverkusen est justement le club le plus représenté avec six joueurs, suivi de Barcelone (5) et de Chelsea (4).

Preuve de la valeur de notre championnat, dix joueurs de Ligue 1 font partie des 60 joueurs listés par le CIES, avec une mention spéciale au PSG (3 joueurs), au Stade rennais et à Monaco (2 joueurs): Gianluigi Donnarumma (PSG, au moins 80M€), Doğan Alemdar (Rennes, >15M€), Étienne Green (Saint-Etienne, >15M€) et Alban Lafont (Nantes, >10M€) parmi les gardiens, Nuno Mendes (PSG, >40M€) et Adrien Truffert (Rennes, >25M€) parmi les latéraux, Aurélien Tchouaméni (Monaco, >40M€) et Pape Matar Sarr (Metz, >30M€) parmi les milieux défensifs, Sofiane Diop (Monaco, >40M€) parmi les milieux offensifs, et donc Mbappé (PSG, >80M€) parmi les attaquants.