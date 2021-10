Barça-Real: Benzema, Mendy et Fati titulaires pour le Clasico

Karim Benzema, Ferland Mendy et Ansu Fati sont titulaires pour ce Clasico entre FC Barcelone et le Real Madrid au Camp Nou. Coup d'envoi ce dimanche à 16h15.

Des XI de gala pour un match particulier ? Pour ce premier Clasico sans Lionel Messi ni Sergio Ramos depuis 15 ans, les deux Français Karim Benzema et Ferland Mendy seront titulaires côté Real Madrid, quand Ansu Fati et l'ancien joueur de l'OL Memphis Depay sont alignés côté FC Barcelone, pour cette première affiche grande de ce dimanche.

Le Barça rajeuni, avec Ansu Fati

Le FC Barcelone, qui reçoit ce Clasico et compte désormais deux importantes victoires de suite, affiche un XI jeune, mais devant faire avec les absences de joueurs importants. Ainsi le jeune latéral droit Oscar Mingueza, devra faire face aux montées remuantes de Vinicius, auteur d'un doublé en Ligue des champions face au Shakthar mardi. A ses côtés, un autre jeune issu du centre de formation, Eric Garcia, accompagné par Gérard Piqué et Jordi Alba. Le milieu de terrain désormais habituel du FC Barcelone sera composé de Sergio Busquets, Frenkie De Jong et Gavi. A 17 ans et 80 jours, le jeune milieu devenu international espagnol, est le 6ème titulaire le plus jeune dans l'histoire des Clásicos. Sergino Dest est reconduit au poste d'ailier droit et devra combiner avec Memphis Depay, placé dans l'axe et Ansu Fati, nouveau numéro 10 du Barça, qui sera chargé d'amener le danger côté barcelonais. Les défenseurs français Clément Lenglet et Samuel Umtiti seront eux sur le banc.

Un XI de gala pour le Real malgré les absences

Le Real Madrid, en mal de défenseurs depuis le début de la saison, affiche finalement une ligne défensive à quatre, avec Lucas Vázquez replacé en latéral droit, Eder Militao et David Alaba dans l'axe, et le Français Ferland Mendy en latéral gauche. Au milieu la Maison Blanche fait confiance à sa triplette de gala, qui devrait pouvoir faire parler son expérience des grands matches, face à un trio plus jeune côté FC Barcelone : Luka Modric, Casemiro et Toni Kroos. Aucun changement non plus sur le front de l'attaque, puisque Rodrygo, Vinicius Jr et Karim Benzema seront de nouveau chargés de faire trembler les filets adverses. Eduardo Camavinga, arrivé au Real Madrid cet été, débutera la rencontre sur le banc.

La compo du Barça :

Ter Stegen - Mingueza, Piqué, Garcia, Alba - de Jong, Gavi, Busquets - Fati, Depay, Dest

La compo du Real:

Courtois - Lucas Vasquez, Militao, Alaba, F. Mendy - Kroos, Casemiro, Modric - Vinicius, Benzema, Rodrygo