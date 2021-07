PSG: Pochettino assume totalement la concurrence entre Navas et Donnarumma

Dans une interview accordée au Parisien, l'entraîneur du PSG Mauricio Pochettino revient sur le récent recrutement du gardien italien Gianluigi Donnarumma, alors qu'il peut déjà compter sur Keylor Navas. Le coach veut une "bataille saine" entre les deux portiers.

Sachant qu'il en avait déjà huit sous contrat pro, dont Keylor Navas, l'un des meilleurs en Europe ces deux dernières saisons, le PSG n'avait sur le papier pas spécialement besoin d'un nouveau gardien de but cet été. Mais une opportunité s'est présentée, et le club de la capitale a réussi à attirer le gardien italien Gianluigi Donnarumma (22 ans), fraîchement élu meilleur joueur de l'Euro 2021, et surtout libre depuis la fin de son aventure à l'AC Milan.

Une décision un peu surprenante au premier abord, mais que l'entraîneur Mauricio Pochettino assume. "Toutes les décisions concernant le sportif sont des décisions du club, dans lesquelles tout le monde intervient et donne son opinion", explique-t-il ce jeudi dans une interview au Parisien.

"Nous essaierons de choisir en étant justes, en évaluant qui est le meilleur et qui a la meilleure forme"

S'il fait comprendre que l'idée de recruter Donnarumma n'était pas la sienne, le technicien argentin s'en satisfait. Sans chercher à réconforter Navas, qui n'aurait pas trop apprécié l'arrivée d'un rival dans les buts. "Les joueurs concernés doivent accepter la décision, lâche Pochettino. (...) Le PSG a besoin de concurrence à tous les postes, d’une évolution constante, de grandir… Les joueurs, déjà là ou ceux qui arrivent, savent très bien où ils se trouvent et où ils arrivent."

Surtout, les joueurs doivent se servir selon lui de la concurrence pour progresser. "La difficulté, ce serait de ne pas avoir de qualité, de concurrence, d’esprit de compétitivité entre les joueurs, observe-t-il, sans donner d'indications sur la future répartition du temps de jeu. Quand tu dois choisir, ça ne peut que bénéficier au club. Tout le monde comprend la gestion de cette concurrence, la discipline nécessaire pour le bien-être du groupe. Cela doit être une bataille saine. De notre côté, nous essaierons de choisir en étant justes, en évaluant qui est le meilleur et qui a la meilleure forme. (...) Nous déciderons au moment où les situations se présenteront."