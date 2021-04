Real Madrid: Hazard déjà de retour à l’entraînement

Touché à une cheville mi-mars, au point que sa participation à l’Euro a pu poser question, Eden Hazard a effectué son retour à l’entraînement collectif du Real Madrid ce vendredi.

Eden Hazard (30 ans) est déjà de retour ! Touché au mollet à la mi-mars, l’attaquant avait fait parcourir un vent d’inquiétude parmi les suiveurs du Real Madrid et de la sélection belge. Certains médias espagnols évoquaient une nouvelle période d’absence jusqu’à mi-mai. L’éventualité d’une opération a même été avancée, ce qui aurait compromis les chances de l’ancien joueur de Chelsea de participer à l’Euro avec la Belgique.

Mais, un peu plus de deux semaines plus tard, Hazard est apparu avec le groupe pour participer à l’entraînement collectif, ce vendredi matin à la veille de la réception d’Eibar (16h15, 29e journée de Liga). Sa présence pour cette rencontre n’est pas assurée mais son retour à l’entraînement envoie un signe positif sur l'état de forme du joueur, qui ressent toujours des douleurs de sa blessure à la cheville provoquée par un choc avec son compatriote Thomas Meunier en décembre 2019 en Ligue des champions.

Le joueur aurait d’abord souhaité par la case opération pour retirer une plaque en titane placée en 2019. A l’issue d’une réunion avec le club et les médecins, il aurait finalement changé de décision afin d’opter pour un traitement plus conservateur et éviter la case opération. Il s'est rapproché du physiothérapeute belge, Lieven Maesschalck, avec lequel il a noué une relation de confiance au fil de ses pépins physiques.

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour regarder la Ligue des champions

Présent pour le choc face à Liverpool ?

Leur collaboration semble porter ses premiers effets. Un doute plane encore sur la date de son retour à la compétition alors que le Real est toujours en course pour le titre en Liga et doit affronter Liverpool, mercredi en quart de finale aller de la Ligue des champions (21h, en direct sur RMC Sport). Recruté contre 100 millions d’euros en 2019 en provenance de Chelsea, Hazard a manqué plus de la moitié des matchs de son équipe (seulement 36 disputés en un an et demi). Fragilisé par sa cheville, il n’a joué que 15 minutes lors des neuf dernières rencontres des Merengues.