Real Madrid: "J'ai grandi avec toi", le sublime hommage de Vinicius à Benzema

Très proche de Karim Benzema, Vinicius Junior a réagi à l'annonce de son départ du Real avec un magnifique hommage sur les réseaux sociaux. Le Brésilien a remercié le Français pour tout ce que le Français lui a apporté.

C’est la fin d’un duo infernal. L’un des plus dangereux d’Europe. La saison prochaine, Vinicius Junior sera orphelin de Karim Benzema, qui a décidé de quitter le Real Madrid après 14 années et 25 titres remportés. La complémentarité entre l’ailier brésilien (22 ans) et l’attaquant français (35 ans) était encore cette saison l’arme numéro 1 de la Maison blanche. A eux deux, ils facturent 53 buts et 27 passes décisives, en attendant leur dernier match ensemble ce dimanche contre l’Athletic Bilbao (18h30) en Liga. Très ému par la décision de son partenaire, Vinicius lui a rendu un magnifique hommage sur les réseaux sociaux.

"Merci pour tout légende"

"Benzvini, Vinzema... Peu importe. Le résultat a toujours été le même : des buts, des rires, des titres et, surtout, de l'apprentissage. Lorsque le garçon trop timide de São Gonçalo est arrivé à Madrid en 2018, tu as été le premier à m’accueillir. Je ne l'oublierai jamais. J'ai grandi avec toi. Nous avons gagné en Espagne, en Europe et dans le monde ensemble. Et j'ai pu applaudir ton Ballon d'or avec beaucoup de fierté. Je garderai toujours nos vidéos comme source d'inspiration et le souvenir d'une période inoubliable. Karim, tu nous manqueras beaucoup. Merci pour tout légende", a écrit le numéro 20 madrilène. Leur relation n’a pourtant pas toujours été idyllique.

Un soir d'octobre 2020, à la mi-temps d'un match de Ligue des champions contre le Borussia Mönchengladbach. Benzema avait soufflé "ne joue pas avec lui, il joue contre nous" à Ferland Mendy et les images, captées par les caméras, avaient fait le tour des médias et des talk-shows. Un temps raillé pour son manque d’efficacité devant le but, ses maladresses techniques et sa propension à courir la tête dans le guidon, Vinicius a su évoluer et grandir pour devenir une référence mondiale à son poste, un exemple à suivre. Et Benzema n’est pas étranger à cette progression.

"Nous n'allons retenir que le truc que j'ai dit, ceci, cela. Mais je sais ce que je lui ai apporté, rappelait l’ancien Lyonnais dans les colonnes de France Football en janvier 2022. (...) Aujourd'hui, il n'est plus le même joueur. Il fait ce qu'il devait faire depuis longtemps et tu ne peux rien lui dire. C'est un jeune joueur, très bon. Il faut juste lui parler. Je sais qu'il était capable de produire beaucoup plus. Donc, en deux ou trois phrases sur le terrain, en deux ou trois mouvements, je lui ai montré des choses, surtout dans les vingt derniers mètres. Il doit prendre la décision lui-même, centrer pour la passe décisive, pas pour rien, ou tirer pour marquer."