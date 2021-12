Real Madrid: "L’antivirus" Benzema enflamme la presse espagnole après son doublé face à Bilbao

Le doublé de Karim Benzema, dont un premier but somptueux, enflamme la presse espagnole, ce jeudi au lendemain de la victoire du Real Madrid face à l’Athletic Bilbao (1-2).

Le Real Madrid a fait le trou en tête de la Liga en s’imposant sur le terrain de l’Athletic Bilbao (1-2), mercredi en match avancé de la 21e journée. Et Karim Benzema a encore été le principal acteur de ce succès capital. Le Français a frappé fort d’entrée en inscrivant un doublé en trois minutes, à la 4e, puis à la 7e. Sa première réalisation est même un petit bijou. Excentré sur le côté gauche, l’international a enroulé une frappe magnifique dans le petit filet opposé du but basque. Il a encore trouvé la faille quelques instants plus tard en trompant le gardien adverse d’une frappe croisée.

Un doublé qui lui permet de dépasser la barre des 400 buts en carrière (401). Cela lui vaut les nouvelles éloges de la presse espagnole, ce jeudi matin. Marca le qualifie même "d’antivirus" en une de son édition du jour. Une référence aux nombreux cas de joueurs positifs au coronavirus dans les rangs madrilènes. "Benzema rend encore plus leader le Real qui s’impose à San Mamès malgré onze forfaits", souligne le journal madrilène.

As, autre journal de la capitale espagnole, qualifie le championnat de "Liga de Benzema". "Deux buts du Français, le premier spectaculaire, en début de match font s’échapper Madrid en tête du championnat, note le quotidien. San Mames a salué la prestation de l’attaquant par une ovation."

Benzema, 4e du dernier Ballon d’Or, a inscrit 20 buts en 23 matchs toutes compétitions confondues cette saison. Il est l’actuel meilleur buteur du championnat espagnol avec 15 réalisations, devant Juanmi (11, Betis) et son coéquipier, Vinicius (10). Le Real compte huit points d’avance sur son dauphin, le FC Séville, avec un match de plus au compteur.