Bilbao-Real: le but somptueux de Benzema, qui s'est offert un doublé

Pour son 400e but en carrière, Karim Benzema a marqué un bijou face à l'Athletic Bilbao, ce mercredi: une sublime frappe enroulée. L'attaquant du Real Madrid a signé un doublé dans ce match avancé de Liga.

En déplacement à l’Athletic Bilbao pour un match avancé de Liga, le Real Madrid s’en est encore remis à son homme fort: Karim Benzema. Le Français a inscrit un doublé dans les sept premières minutes de jeu, dont un incroyable enroulé, à la trajectoire limpide, pour ouvrir le score. Il porte son total de buts en Liga cette saison à 15.

À la 4e minute de jeu, l’attaquant des Bleus a fait frissonner San Mamés d’une frappe dont il a le secret. Servi à l'angle de la surface par Toni Kroos, après avoir initié l'action par un dédoublement avec Vinicius, il a déclenché, sans contrôle, une frappe enroulée qui est allé se nicher au ras du poteau de Julen Agirrezabala, absolument impuissant sur le coup.

Seulement devancé par Henry

Sur le deuxième but, trois minutes plus tard, il a eu plus de réussite. Hors-jeu au début de l’action, il est remis en jeu par une passe contrée par Unai Nunez qui lui permet de se retrouver en un contre un contre Agirrezabala, qu’il a fusillé du droit. Les supporters merengues ont alors eu une frayeur: dans la foulée de l’action, il est resté au sol, visiblement touché. Mais l’attaquant s’est vite relevé et a poursuivi la rencontre.

Avec ces deux réalisations, Benzema a dépassé le stade des 400 buts en carrière et est même désormais à 401. Seul un compatriote avait réussi cet exploit avant lui: Thierry Henry, dont le compteur est resté bloqué à 411. Dans les mois à venir, il y a donc fort à parier que KB9 va devenir le meilleur buteur français de l’histoire.