Real Madrid: l'image sanglante du pied de Benzema, meurtri par plusieurs coups reçus

Karim Benzema a posté une photo de son pied droit meurtri par une vilaine entaille et recousu avec cinq points de suture.

La saison de Karim Benzema a été longue et douloureuse. Auteur de 30 buts et 6 passes décisives en 42 matchs toutes compétitions confondues, le Ballon d'or 2022 termine l'année avec une vilaine entaille sur le dessus du pied droit lors de la victoire du Real Madrid contre le Rayo Vallecano le 24 mai dernier. Une blessure qui lui a valu cinq points de suture, comme l'a révélé son conseiller historique Karim Djaziri sur les réseaux sociaux.

Le capitaine madrilène a donné des nouvelles de sa blessure sur Instagram, en postant une photo de son pied bien amoché... avant de la retirer. On y voit le joueur en pleine séance de Vacuum Therapy et un message: "Merci, à la prochaine". Un indice sur son avenir ?

Le pied de Karim Benzema. © Capture d'écran Instagram

Un départ du Real cet été ?

En fin de contrat en juin, l'international français (35 ans) pourrait aller voir ailleurs, comme l'annonce Relevo. Alors qu'une option pour prolonger son bail d'une saison devait être activée après le gain de son premier Ballon d'or en novembre dernier, "plus personne au club n’ose confirmer que le capitaine continuera en 2023-24", affirme le média espagnol.

S'il reste silencieux sur son avenir, Karim Benzema pourrait filer en Arabie Saoudite pour rejoindre Cristiano Ronaldo, où un salaire de 200 millions d'euros sur deux ans l'attendrait. De nouveaux contacts auraient eu lieu ces derniers jours au sujet de cette proposition qui n’aurait pas de date-limite de réponse.

Après un exercice 2021-2022 exceptionnel, ponctué d'une Ligue des champions et d'une Liga, la saison en cours est plus délicate pour le Nueve, tant sur le plan individuel (blessures, forfait à la Coupe du monde), que sur le plan collectif. Si le Real a remporté la Coupe du Roi, les hommes de Carlo Ancelotti ont été éliminés en demi-finale de C1 et ont terminé à onze points du Barça en championnat. Le club merengue achèvera sa saison en Liga, dimanche, avec la réception de l'Athletic Bilbao.