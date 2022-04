Real Madrid: la réaction de Benzema après ses deux penalties manqués

Karim Benzema a manqué deux penalties lors de la victoire du Real Madrid sur le terrain d’Osasuna (1-3), mercredi, confirmant ses difficultés dans l’exercice cette saison.

Une petite ombre au tableau d’une saison magnifique. Karim Benzema a manqué deux penalties, mercredi lors de la victoire du Real Madrid sur le terrain d’Osasuna (1-3) lors de la 33e journée de la Liga. Ses deux tentatives ont été repoussées par le gardien Sergio Herrera qui a plongé à chaque fois sur sa droite pour sortir vainqueur de son duel avec le Français (52e, 59e). C’est la première fois depuis 2006 qu’un joueur ne réussit pas deux fois dans l’exercice sur une même rencontre en championnat espagnol.

"Malchanceux ce soir"

Raul Tamudo était le dernier à avoir échouer à marquer depuis les 9,50m avec l’Espanyol Barcelone lors d’un match contre le Betis Séville. Benzema est aussi devenu le joueur du Real Madrid à avoir manqué le plus de penalties sur une saison (4/11). Des échecs pardonnés au regard de son rendement remarquable cette saison avec 39 buts inscrits en 39 matchs. L’international français a publié un message sur son compte Instagram pour se réjouir de la victoire du Real et évoquer ses échecs. "Merci les gars! Malchanceux ce soir."

Avant ces deux ratés, Benzema s’était tout de même montré décisif en délivrant une passe décsive pour David Alaba qui s’y est repris en deux temps pour ouvrir le score. Il a ainsi pris la tête des meilleurs passeurs du championnat (12), juste devant Ousmane Dembélé. Il a aussi régalé sur une action en enchaînant une roulette puis une ouverture de l’extérieur du pied vers Vinicius.

"Celui qui rate est celui qui tente, a déclaré Carlo Ancelotti à l’issue de la rencontre. Karim s’est élancé et il ne s’est rien passé. A part les deux penaltys, il a fait un super match." Le Real a fait un pas de plus vers le titre et compte désormais 17 points d’avance sur l’Atlético de Madrid, son dauphin, à cinq journées de la fin. Mais il n'est pas encore champion car le Barça, qui a 18 points de retard mais deux matchs en moins, peut encore mathématiquement revenir.