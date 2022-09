Real Madrid: le domicile de Carvajal visé par trois hommes armés

Selon les médias espagnols, trois hommes armés ont tenté de cambrioler la maison de Dani Carvajal, défenseur du Real Madrid. Ils ont pris la fuite après le déclenchement des alarmes de sécurité.

Le domicile de Dani Carvajal (30 ans) a été la cible d’une tentative de cambriolage vers 2h30 mardi matin, selon le site Antena 3. La Guardia Civil, police espagnole, enquête sur ses faits commis par trois hommes armés sur la résidence située dans la ville madrilène de Boadilla del Monte. Les malfaiteurs se sont enfuis lorsque les alarmes de la maison se sont déclenchées. Le latéral droit du Real Madrid n’était pas chez lui mais plusieurs employés étaient présents.

Une plainte a été déposée entraînant l’ouverture d’une enquête. Les images enregistrées par les caméras de sécurité de la maison ont capturé trois personnes accédant à la parcelle munie, selon les premières informations, de barreaux métalliques. Les assaillants ont décidé de renoncer à leur projet lorsqu'ils ont réalisé qu'ils avaient été détectés par le système de sécurité de la maison de l’international espagnol (29 sélections) formé au Real. Un moindre mal pour ce dernier.

Aubameyang violemment agressé dimanche

Une autre star de la Liga a eu beaucoup moins de chance quelques jours plus tôt. Pierre-Emerick Aubameyang, attaquant du FC Barcelone, a vécu un évènement traumatisant dans la nuit de dimanche à lundi dernier. Il a été victime d’un vol avec violence à son domicile situé dans la ville catalane de Castelldefels en étant frappé par les braqueurs. Il s’en est tiré avec une fracture de la mâchoire alors que sa femme a également été violentée.

Mercredi, l’attaquant gabonais, qui pourrait rejoindre Chelsea dans les dernières heures du mercato, a publié un message sur les réseaux sociaux. "Dimanche soir, des lâches violents ont fait irruption dans ma maison et ont menacé ma famille et mes enfants juste pour me voler des choses, a-t-il écrit sur Twitter. Ils m’ont blessé à la mâchoire mais je vais me remettre en un rien de temps. Grâce à Dieu personne d'autre n'a été blessé. Le sentiment que nous ne sommes même plus en sécurité chez nous est dur à comprendre et décrire mais, en tant que famille, nous allons surmonter tout ça et rester forts que jamais."