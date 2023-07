Real Madrid: le magnifique coup franc de Théo Zidane avec l'équipe réserve

Théo Zidane, 21 ans et troisième fils de Zinedine Zidane, a profité d'un match amical avec la réserve du Real Madrid pour inscrire un petit bijou sur un coup franc plein de puissance.

Une praline. En pleine préparation estivale avec la réserve du Real Madrid, Théo Zidane s'est offert un petit bijou sur coup franc lors d'un match amical remporté ce mercredi contre Mirandés (1-0).

Il a prolongé au Real

Face à cette équipe évoluant en deuxième division, le jeune (et grand) milieu de terrain français (21 ans) a inscrit l’unique but de la rencontre d’un missile du pied droit, plein axe, aux abords de la surface. De quoi célébrer de la meilleure des manières sa récente prolongation jusqu'en 2024 avec la Castilla, dirigée par Raul, légende du Real et ex-équipier de son père Zinedine chez les Galactiques.

Comme son jeune frère Elyaz (17 ans), Théo poursuit donc sa progression au Real, alors que l'aîné de la fratrie, Enzo (28 ans), passé notamment par Rodez, est actuellement sans club après sa dernière expérience au CF Fuenlabrada. Luca (25 ans), lui, a réussi une très belle saison en D2 espagnole dans les buts d'Eibar, avec qui il est sous contrat jusqu'en juin 2026.

"Je veux surtout qu'ils soient heureux, confiait leur illustre papa en mai dernier dans les colonnes de L'Equipe. Et si c'est le football qui les rend heureux, tant mieux. Je veux qu'ils soient bien, qu'ils profitent, qu'ils vivent leur vie à fond. Ce sont eux qui gèrent leur carrière, mais je suis très fier de tout ce qu'ils font. Quand ils remportent un trophée, qu'ils montent d'une division, c'est comme si c'était moi qui gagnais !"