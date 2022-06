Real Madrid: polémique après la une "Africa Power" de Marca

Le journal madrilène Marca provoque un tollé avec sa une de ce lundi intitulée "Africa Power" mettant en scène plusieurs joueurs européens aux "racines africaines" de l’effectif du Real Madrid.

Marca suscite l’indignation depuis dimanche soir et la divulgation de sa une de l’édition de ce lundi intitulée "Africa Power". Le journal y affiche six joueurs de l’effectif du Real Madrid: Ferland Mendy, David Alaba, Karim Benzema, Eduardo Camavinga et les deux recrues de l’été Aurélien Tchouaméni et Antonio Rüdiger. Ils sont tous européens (quatre Français, un Allemand et un Autrichien) mais le quotidien s’attarde sur leurs origines africaines en y voyant un changement de stratégie dans le recrutement du club recordman de victoires en Ligue des champions. Le tout sur un décor de savane incrusté dans une carte de l’Afrique.

"Le Real Madrid a trouvé une nouvelle "feuille de route" dans sa politique de transfert, explique le média sur sa première page. Ils se vantent d'avoir des racines africaines bien qu'ils aient grandi loin du continent. Ils renforcent un chemin qui a été ouvert avec Eto'o, Geremi, Zidane, Makelele ou Diarra." Sur son site, Marca évoque "le sang africain" du Real en listant les joueurs du continent ayant joué pour le club, mais aussi ceux y ayant des origines.

Ces justifications et cette une ont provoqué l’indignation sur les réseaux sociaux où de nombreux utilisateurs ont rappelé les lieux de naissance des six joueurs mis en évidence sur cette une: Karim Benzema est né à Lyon, Aurélien Tchouaméni à Rouen, Ferland Mendy à Meulan, David Alaba à Vienne et Antonio Rüdiger à Berlin. Seul Eduardo Camavinga est né en Afrique, dans un camp de réfugiés en Angola avant de rejoindre Fougères (près de Rennes) à deux ans.

"Raciste", "bizarre", "déplacé", "scandaleux"… cet angle provoque l’indignation, notamment cette notion de "nouvelle feuille de route" dans le recrutement. Le tweet de cette une de Marca a suscité près de 10.000 partages sur sa mise en ligne. A une très grande majorité pour exprimer colère et mécontentement.