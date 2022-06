Mercato: la liste des joueurs dont le Real Madrid aimerait se séparer

Selon Marca, plusieurs joueurs du Real Madrid ont un bon de sortie cet été, dont Marco Asensio et Dani Ceballos. Le club madrilène n'a néanmoins pas fixé d'objectifs précis au niveau des ventes.

Récent champion d'Espagne et d'Europe, le Real Madrid s'apprête à effectuer un dégraissage estival. Outre les départs déjà annoncés de Gareth Bale, Isco et Marcelo, d'autres pourraient prochainement survenir. Selon Marca, Marco Asensio et Dani Ceballos ne seront pas retenus.

Plusieurs joueurs sur le départ

Sous contrat jusqu'en juin 2023, Marco Asensio n'a toujours pas reçu d'offre de prolongation. S'il accepte de poursuivre l'aventure, dans un rôle de remplaçant, alors une offre pourrait lui être proposée par ses dirigeants actuels. Aucun prétendant n'a pour l'instant transmis une offre au club madrilène pour l'ailier espagnol de 26 ans.

Dani Ceballos se trouve dans la même situation, à un an du terme de son bail. En revanche, s'il n'y a pas eu non plus une offre pour lui, le Betis Séville aurait pris des renseignements à son sujet. 10 millions d'euros seraient réclamés pour laisser filer l'international espagnol, dont les perspectives sont un peu bouchées au milieu de terrain avec l'arrivée de Tchouaméni.

Luka Jovic, Mariano Diaz et Jesus Vallejo ont également un bon de sortie, tout comme potentiellement Takefusa Kubo et Reinier Jesus. Le Real Madrid n'aurait pas fixé d'objectifs à réaliser sur ce mercato au niveau des ventes et les dossiers devraient être gérés au cas par cas. Pour rappel depuis le début du mercato, le Real Madrid a déjà officialisé les arrivées d'Aurélien Tchouaméni et Antonio Rüdiger.