Real Madrid: promu avec les A, Elyaz Zidane, plus jeune fils de Zinedine, agite la presse espagnole

Déjà appelé avec les pros en décembre pour pallier l’absence des mondialistes, Elyaz Zidane (17 ans), plus jeune fils de Zinedine, s’est entraîné avec les tauliers cette semaine. Une présence qui n’est pas passée inaperçue.

Un nouveau Zidane avec les pros du Real. Après Enzo (27 ans), Luca (24 ans) et Théo (20 ans), Elyaz (17 ans) est le dernier de la fratrie à faire son apparition avec l'équipe première. Le benjamin de Zinedine, légende du club, avait déjà participé à l’entraînement des A en décembre en l’absence des Mondialistes. Ce qui lui avait valu des marques d'affection de plusieurs stars (Franck Ribéry, Achraf Hakimi...). Cette semaine, il a cette fois été appelé à s’entraîner aux côtés des tauliers de l’équipe, comme le rapportent plusieurs médias madrilènes, photos à l’appui.

Né en 2005 à Marseille, comme son père, Elyaz marque déjà les esprits. Il ne passe pas inaperçu en raison de sa grande taille (1,94m) mais aussi de son potentiel, lui qui a participé au titre de champion d’Europe de l’équipe de France U17 l’été dernier. José Alcacer, le sélectionneur, l’avait fait entrer en jeu à deux reprises (notamment six minutes en finale) et l’avait titularisé pour le match des "coiffeurs".

"Fort", "puissant", "bon dans les sorties de balle"

Elyaz Zidane est latéral gauche de formation, pouvant évoluer en charnière centrale où la concurrence était féroce chez les jeunes Bleus (avec Bitshiabu, Belocian, Sarr). Depuis septembre, il est monté avec les U18 où Bernard Diomède, son nouveau sélectionneur, l'a installé à gauche. Il joue plutôt dans l'axe avec les Juvenil (U17) madrilènes mais peut avoir une carte à jouer comme latéral en l’absence de Ferland Mendy et David Alaba, actuellement blessés. Si Eduardo Camavinga a dépanné, Nacho a récupéré le couloir lors des derniers matchs.

Le jeune Rafel Obrador (19 ans) apparaît comme le suivant dans la hiérarchie après avoir fréquenté l’entraînement une douzaine de fois. A ce titre, l’apparition du Français, plus jeune et pas encore promu au sein du Castilla (l’équipe réserve), suscite une certaine surprise au sein de la presse madrilène. Les journaux s’agitent autour du grand espoir français mais ne se risquent pas encore à envisager ses premiers pas en match officiel.

En attendant, ils s’intéressent à son potentiel et s'amusent des traits de ressemblance avec son père. Des sources internes du club soulignent à la Cadena Cope ses "bonnes manières" et sa propension à "bien sortir le ballon". Il est présenté comme un défenseur central "fort" et "puissant" dans le schéma de l’entraîneur Fran Beltran par Marca. Celui de l'équipe première, Carlo Ancelotti, peut désormais son faire son propre avis, lui qui aime juger de ses yeux le talent des jeunes pousses comme Zidane.

Elyaz suit le chemin de ses frères. Enzo (27 ans), l’ainé et milieu de terrain, s’était entraîné avec les A sous les ordres de José Mourinho en 2011 (il joue actuellement pour Fuenlabrada, D3 espagnole). Luca (24 ans) était le troisième gardien de l'équipe quand elle a remporté sa 13e Ligue des champions sous les ordres de son père en 2018 (il évolue actuellement à Eibar (quatrième de D2 espagnole). Théo (20 ans), milieu de terrain, joue au sein de l’équipe réserve du Real (le Castilla) et fréquente parfois l’entraînement des A. Il pourrait désormais y croiser son jeune frère.