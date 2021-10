La famille de Cristiano Ronaldo va encore s’agrandir, avec des jumeaux

Georgina Rodriguez, la compagne de Cristiano Ronaldo, annonce attendre des jumeaux. Le mannequin argentin serait enceinte de douze semaines. Son accouchement serait prévu au printemps prochain.

Cristiano Ronaldo va bientôt vivre une nouvelle paternité. Comme annoncé par le magazine Hola, Georgina Rodriguez attend un enfant pour l’année prochaine. Ou plutôt deux, puisqu'elle annonce qu'il s'agit de jumeaux. L’hebdomadaire espagnol a révélé que le mannequin argentin, en couple avec l’attaquant portugais depuis décembre 2016, serait enceinte d’environ douze semaines. Son accouchement serait donc prévu au printemps 2022.

Il s’agira des deuxième et troisième enfants du couple, après la naissance d'Alana Martina en 2017. Ronaldo avait déjà trois autres enfants avant de rencontre Georgina: Cristiano Ronaldo Junior (né en 2010) et des jumeaux Eva et Mateo (nés en 2017). En attendant de connaître le sexe du futur bébé, le quintuple Ballon d’or se prépare à être à la tête d’une fratrie de six.

Ronaldo aimerait avoir sept enfant

Dans une interview accordée à France Football en 2017, le buteur de 36 ans (il fêtera ses 37 ans en février) avait confié son désir d’avoir à terme sept enfants. Georgina Rodriguez semble sur la même longueur d’ondes. "Mon désir de maternité est plus fort que tout. J’espère avoir plus d’enfants", avait déclaré la compagne de CR7, qui aura 28 ans en janvier prochain.

Une bonne nouvelle qui devrait aider Ronaldo à relativiser un peu la mauvaise passe de Manchester United, balayé à domicile par Liverpool le week-end dernier en Premier League (0-5). Depuis son retour chez les Red Devils, la star portugaise a inscrit six buts en 10 apparitions.