Real Madrid: qui est Nico Paz, ce jeune milieu de terrain qui impressionne Kroos et Ancelotti

Nico Paz est considéré comme l’une des plus belles promesses de la Fabrica, le centre de formation du Real Madrid. Le milieu de terrain de 18 ans, fils d’un ancien international argentin, est aujourd’hui aux portes de l’équipe première, avec laquelle il s’entraîne régulièrement. Sous l’œil bienveillant de Carlo Ancelotti et Toni Kroos.

Avec sa silhouette longiligne, sa tignasse blonde et son port altier, il ne passe pas inaperçu sur les terrains de la Fabrica. Au centre de formation du Real, situé à Valdebebas (à une vingtaine de kilomètres au nord de Madrid), tout le monde connaît Nico Paz. Le milieu de terrain de 18 ans est l’une des plus belles promesses de l’académie merengue. Un talent spécial qui navigue désormais entre la Castilla (réserve) entraînée par Raul et la Juvenil A (U19) coachée par Alvaro Arbeloa. Les deux équipes, l’une en course pour la montée, l’autre auréolée d’un triplé (championnat et coupes), bouclent une saison couronnée de succès de l’autre côté des Pyrénées. Et le petit Nico y est pour beaucoup.

Capable d’évoluer dans l’entrejeu, en tant que meneur ou comme un faux ailier (un peu comme Federico Valverde), le gaucher d’1,86m a l’habitude de dominer ses adversaires. Par sa taille, mais surtout son talent. Doté d’une très large palette, Nicolas Paz Martinez (son nom complet) sait à peu près tout faire dans sa zone préférentielle. A l’aise dans les petits espaces, il se distingue par sa propreté technique, sa capacité à se projeter vers l’avant, sa vision, sa vista et sa frappe de balle hors de la surface. Le joyau de la Fabrica (arrivé à l’âge de 11 ans) apprécie les coups du sombrero et les double-contact lorsqu’il s’agit d’éliminer en un-contre-un.

Messi a apprécié ses qualités à l’entraînement

Cette saison, il a inscrit 5 buts en 7 matchs de Youth League, jusqu’à l’élimination du Real Madrid en quarts de finale face à l’AZ Alkmaar (4-0). Après une entame d’exercice perturbée par des problèmes physiques, Nico est monté en puissance au fil des mois. En particulier depuis son retour de la Copa America U20, qui a eu lieu en début d’année. Une compétition que le natif des Canaries a disputé avec l’Argentine, le pays d’origine de ses parents, qu’il a choisi de représenter au détriment de l’Espagne. En revanche, le Real a refusé de libérer pour participer à la Coupe du monde U20, qui se déroule actuellement en Argentine, malgré l’insistance du sélectionneur Javier Mascherano (la compétition ne faisant pas partie du calendrier Fifa, le Real n’était pas obligé de le mettre à disposition).

Alors qu’il n’était pas encore majeur, Lionel Scaloni, le sélectionneur de l’Albiceleste a convoqué Nico Paz en mars 2022 lors d’un rassemblement aux allures de large revue d’effectif (44 joueurs). Avec plusieurs autres binationaux. Le grand espoir de la Maison Blanche n’est pas entré en jeu, mais il a pu croiser notamment Lionel Messi (il s’est également entraîné avec l'attaquant du PSG lors d’une séance conjointe entre l’Albiceleste et les U20), qui a semble-t-il apprécié ses qualités. Nico d’ailleurs épinglé une photo de lui avec le septuple Ballon d’or sur son compte Instagram, accompagné de la légende "vivre un rêve".

Le fils de Pablo Paz, ancien défenseur de l’Albiceleste

En Argentine, Nico Paz n’est pas un illustre inconnu. C’est le fils de Pablo Paz, un ancien défenseur central qui a porté le maillot national à 23 reprises (1 but), en disputant notamment les JO 1996 et la Coupe du monde 1998 en France. Formé aux Newell’s Old Boys, passé par Tenerife et Valladolid, il a mis fin à sa carrière en 2009, avant de devenir coach et formateur. Le paternel suit aujourd’hui de près l’ascension de son rejeton aux pieds magiques. Pour l’instant, il n’a pas encore débuté en équipe première avec le Real, même s’il est apparu deux fois sur le banc ces derniers mois (à Cacereno en janvier en Coupe du Roi et chez la Real Sociedad début mai en Liga). En attendant, Nico s’entraîne déjà régulièrement avec les joueurs de Carlo Ancelotti.

Et l’entraîneur italien ne tarit pas d’éloges sur son jeune élément, qui a récemment prolongé son contrat jusqu’en 2027. Histoire de repousser ses nombreux prétendants. "Il a le potentiel pour jouer en équipe première, a déclaré le coach italien il y a quelques semaines. Il fait de très bonnes choses avec Arbeloa et les fois où il a été utilisé par Raul, il s'est également très bien débrouillé avec la Castilla." Au sein des champions d’Europe aussi, le potentiel du jeune Paz saute aux yeux. Toni Kroos, à qui il ressemble un peu sur le terrain, est particulièrement conquis. "Il devrait s’entraîner avec nous tous les jours parce qu’il est très bon", estime le taulier allemand.

Intégré au groupe professionnel la saison prochaine?

Ce sera peut-être pour bientôt. Au crépuscule d’une saison en demi-teinte pour le Real Madrid (seulement vainqueur de la Coupe du Roi), l’avenir à court terme de Nico Paz n’a pas encore été tranché. Plusieurs options sont sur la table pour la saison prochaine: le voir intégrer définitivement l’équipe professionnelle, le prêter pour lui permettre de s’aguerrir en Espagne ou le laisser encore se développer avec les jeunes. Une chose est sûre: le phénomène devrait faire partie du groupe retenu pour participer à la préparation estivale avec Vinicius Jr, Karim Benzema, Eduardo Camavinga et les autres. Une étape supplémentaire vers son éclosion au plus haut niveau, désormais attendue par tout un club.