Real Madrid: "Revenir encore plus fort", le message de Courtois après sa grave blessure

Victime ce jeudi d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche, Thibaut Courtois a réagi dans la foulée sur ses réseaux sociaux. Le gardien belge du Real Madrid veut "revenir encore plus fort" alors qu'il sera écarté des terrains pendant plusieurs mois.

La saison de Thibaut Courtois a basculé ce jeudi à l'entraînement. Victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche, le gardien belge du Real Madrid va manquer plusieurs mois de compétition. Dans un message publié sur son compte Instagram, le joueur de 31 ans a témoigné de sa motivation malgré ce coup dur.

"On ne s'attend jamais à vivre une telle chose, mais il faut maintenant l'accepter et tout faire pour la surmonter et revenir encore plus fort, a écrit Thibaut Courtois ce jeudi. Merci à tous pour votre énergie, votre amour et vos encouragements, je vous assure que cela me motive à me rétablir le plus vite possible."

Le Real Madrid cherche déjà un remplaçant

En l'absence de Thibaut Courtois, le Real Madrid ne dispose plus que d'un gardien dans son groupe professionnel avec l'Ukrainien Andriy Lunin. Néanmoins, les dirigeants du club espagnol auraient déjà commencé les recherches pour trouver un remplaçant à Courtois.

Sky Sports a rapporté ce jeudi que le Real Madrid aurait déjà approché David De Gea pour le poste. Après douze années à Manchester United, le gardien espagnol de 32 ans est libre de tout contrat. En attendant un accord avec De Gea ou un autre, Lunin gardera les cages madrilènes samedi lors de la première journée de Liga, avec un match à l'extérieur contre l'Athletic Bilbao.