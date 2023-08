Real Madrid: le message de soutien de Benzema à Courtois, après sa grave blessure au genou

Karim Benzema a posté sur les réseaux un message à l’attention de Thibaut Courtois, son ancien partenaire au Real Madrid, après l’annonce de sa grave blessure au genou. Le gardien de belge de 31 ans a été victime d’une rupture du ligament croisé à l’entraînement.

Il a fait ses adieux début juillet pour rallier l’Arabie saoudite et s’engager avec Al Ittihad. Mais Karim Benzema continue à suivre de près l’actualité du Real Madrid. Un club dont il a défendu les couleurs durant quatorze ans, le temps de gagner notamment cinq Ligue des champions et un Ballon d’or. Après l’annonce de la grave blessure au genou de Thibaut Courtois, le buteur de 35 ans a posté un message sur les réseaux à l’attention de son ancien coéquipier chez les Merengue. "Courage mon gars", a écrit Benzema dans une sorty Instagram, avec une photo et un cœur blanc.

Le message de Benzema pour Courtois après sa grave blessure au genou, 10 août 2023 © Instagram

Alors que le Real Madrid s’apprête à entamer sa saison, avec un déplacement samedi chez l’Athletic Bilbao (21h30), Thibaut Courtois a été victime d’une rupture du ligament antérieur du genou gauche à l’entraînement. Le portier de 31 ans se serait effondré en larmes. Il va subir une opération dans les prochains jours, avant une longue absence de plusieurs mois. Un énorme coup dur pour le gardien belge et le club madrilène, qui s’est mis en quête d’une recrue pour compenser son absence à venir.

Benzema débutera lundi en Saudi Pro League

Après avoir été présenté dans la liesse au public de Djeddah, à l’ouest de l’Arabie saoudite, Karim Benzema a entamé son aventure avec Al Ittihad par rois buts et une passe décisive en quatre matchs de Coupe d’Arabe des clubs champions. L’équipe de KB Nueve, qui compte également N’Golo Kanté et Fabinho dans ses rangs, débutera son championnat (la Saudi Pro League) avec un déplacement ce lundi (17h) à Al Raed, un club de la ville de Buraydah, située au centre du pays.