Real Madrid: Valverde cas contact, forfait pour Getafe

Le Real Madrid devra faire sans Federico Valverde ce dimanche (21h), pour la 31e journée de Liga en déplacement à Getafe. Le joueur uruguayen est cas contact avec une personne positive au coronavirus.

Un nouveau forfait pour le Real Madrid. Malgré plusieurs absences dont Raphaël Varane ou Sergio Ramos, l'équipe madrilène est parvenue pourtant, mercredi dernier, à se qualifier pour les demi-finales de Ligue des champions après un nul (0-0) face à Liverpool. Cette fois, pour une rencontre de Liga ce dimanche (21h) comptant pour la 31e journée, il faudra faire sans Federico Valverde.

Titulaire sur le côté droit de la défense à Anfield mercredi, un poste inhabituel pour le milieu de terrain, Federico Valverde est cas contact d'une personne positive au coronavirus. "Federico Valverde est en isolement depuis hier, samedi 17 avril, après avoir été en contact direct avec une personne qui a été testée positive pour Covid-19, bien que le joueur ait donné un résultat négatif à tous les tests qui ont été effectuées", précise le communiqué du club ce dimanche, confirmant logiquement le forfait du joueur de 22 ans pour la rencontre face à Getafe.

En l'absence de Dani Carvajal sur le côté droit, Federico Valverde avait déjà fait preuve de bravoure pour jouer mercredi face à Liverpool, puisque le joueur uruguayen souffrait d'un gros hématome au pied. Une blessure contractée avant la rencontre, ce qui ne l'avait pas empêché de tenir sa place.

De nombreux absents

Encore en course en Ligue des champions, le Real Madrid vise un nouveau titre en Liga, actuellement deuxième à une seule unité de l'Atlético de Madrid. Ils ne seront donc que 19 joueurs dans le groupe de Zinédine Zidane pour le déplactement à Getafe ce dimanche.

Pour rappel, Raphaël Varane et Sergio Ramos, tous les deux testés positifs au coronavirus ces derniers jours, ne sont pas disponibles non plus pour cette affiche de championnat. Le secteur défensif est dégarni avec le forfait également de Ferland Mendy, touché lui à la cuisse. Il faudra donc pour Zinédine Zidane encore procéder à des ajustements avec un nouveau titulaire indisponible.