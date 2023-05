Real Madrid: vers un onze largement remanié en Liga avant Manchester City (et cela agace)

Selon la presse espagnole, Carlo Ancelotti devrait procéder à une large revue d’effectif face à Getafe samedi en Liga pour préparer la demi-finale retour de Ligue des champions. Et cela pourrait faire grincer des dents les candidats à la lutte pour le maintien.

Largué dans la course au titre mais quasiment assuré d’être qualifié pour la prochaine Ligue des champions, le Real Madrid ne fera pas de la réception de Getafe, samedi (21h), un match d’une importance capitale. Selon Marca, Carlo Ancelotti devrait effectuer de très nombreux changements dans son onze de départ par rapport à celui qui a débuté face à Manchester City (1-1), mardi en demi-finale aller de la Ligue des champions. Le technicien devrait laisser de nombreux cadres au repos avant le retour, mercredi (21h, sur RMC Sport 1) en Angleterre.

Un onze intégralement remanié?

Si l’entraîneur italien n’a pas encore dévoilé ses plans, le journal espagnol annonce la possibilité d’une équipe intégralement remaniée du gardien de but à l’attaque. Andriy Lunin pourrait ainsi être titulaire dans le but à la place de Thibaut Courtois alors que Vallejo, Odriozola, Lucas Vázquez, Militao (ou Rudiger, énorme à l’aller), Nacho, Tchouaméni, Asensio et Mariano postulent tous pour une place. Il resterait alors deux places à pourvoir dans ce scénario.

Une chose semble se dessiner, Ancelotti ne prendra aucun risque avec ses intouchables: Karim Benzema, Vinicius, Luka Modric ou Toni Kroos. Une telle revue d’effectif ferait grincer des dents en Espagne où le Real pourrait être accusé de fausser la compétition. Car Getafe, 18e et premier relégable (34 points), est engagé dans la lutte pour le maintien avec plusieurs concurrents: Almeria (14e avec 36 points), Cadix (15e, 35pts), Valladolid (16e, 35pts), Valence (17e, 34pts) et l’Espanyol (29e, 31pts).

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour regarder la Ligue des champions

Ces équipes verraient d’un œil méfiant une équipe remodelée du Real, offrant un peu plus de chances à Getafe de grappiller un ou trois point(s) important(s) dans la course au maintien. Ancelotti ne manquera pas d’être interrogé sur ses plans en conférence de presse, vendredi. Doublé par l’Atlético de Madrid à la deuxième place la semaine dernière après sa défaite sur le terrain de la Real Sociedad (2-0), le Real nourrit aussi l’ambition de récupérer son statut de dauphin. Mais pourrait le faire avec des doublures avant un choc capital face à City.