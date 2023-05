Real-City : Guardiola veut "ajuster certains détails" avant le match retour

Malmené par le Real Madrid en demi-finale aller de la Ligue des champions, Manchester City n'a pas évolué à son niveau. Pep Guardiola promet que des ajustements seront effectués en prévision du match retour, programmé le mercredi 17 mai.

C’était un match très attendu. Comme l’an passé, Manchester City et le Real Madrid se sont retrouvés en demi-finale de la Ligue des champions. Le Real, champion en titre, recevait les joueurs de Pep Guardiola à l'aller, au Bernabéu, avec une issue différente cette année puisque les deux équipes n'ont pas su se départager (1-1). L’entraineur des Citizens s’est exprimé sur le déroulé du match ainsi que les ajustements à effectuer pour le match retour: "C'est important car l'équipe qui l'emportera ira en finale."

Guardiola: "Ils ont très bien fermé la porte"

"Maintenant, c'est comme un play-off, a-t-il anticipé. On sait exactement ce dont ils sont capables. Peut-être qu'ils feront des ajustements, peut-être pas. On devra essayer d'attaquer mieux. On essaiera d'ajuster certains détails au retour, pour être plus fluide, et jouer avec un peu plus de rythme. On jouera à la maison, et on sait qu'on se sent plus à l'aise devant notre public."

Les joueurs de Mnchester City devront notamment de meilleures connexions entre le serial buteur Erling Haaland et les joueurs qui l'alimentent en ballon. Le Norvégien n'a pas toujours été trouvé dans de bonnes conditions à Madrid: "Alaba et Rüdiger étaient tellement serrés sur Erling que ce n'était pas facile du tout de trouver les espaces. Ils ont très bien fermé la porte", a reconnu Guardiola.

Les joueurs de Manchester City parviendront-ils de leur côté à contenir Vinicius ? Le Brésilien a parfois mis au supplice la défense des Skyblues: "On a très bien commencé le match, mais on a souffert d'une finition intelligente de Vinicius", constatait Guardiola mardi soir. Sur les 11 derniers matchs joués, Vinicius Jr a inscrit 8 buts et donné 5 passes décisives. "Il est impossible de ne pas être submergé par Vinicius."