Real Madrid: Zidane aurait annoncé son départ à ses joueurs

Selon les informations de Goal Espagne et Onda Cero, Zinedine Zidane aurait pris sa décision concernant son avenir. Il serait déterminé à quitter le Real Madrid à la fin de la saison et l'aurait fait savoir à son groupe le week-end dernier.

"Vous pensez peut-être qu'à chaque fois, j'abandonne mon poste pour m'ôter toute responsabilité, ou parce que les choses deviennent trop compliquées, ou quelque chose du genre. Absolument pas. Ce que je fais, je le fais à fond. Et après, parfois, il arrive un moment où les choses doivent changer. Pas seulement pour moi, mais pour tous. Pour le bien du club, des personnes..." Questionné sur son avenir ce samedi en conférence de presse, à la veille d'un déplacement très important pour le Real Madrid à Bilbao pour la 37e journée de Liga, Zinedine Zidane a tenu un discours assez troublant.

Sous contrat jusqu'à l'été 2022, il a refusé de donner un quelconque indice quant à sa présence sur le banc merengue la saison prochaine. Sa décision serait pourtant prise.

Allegri, Löw ou Raul pour lui succéder?

Selon les informations de Goal Espagne et Onda Cero, "ZZ" aurait déjà annoncé à ses joueurs sa décision de quitter le Real à la fin de la saison. Il aurait fait cette annonce à son groupe avant d'affronter Séville (2-2) dimanche dernier en championnat. Comme l'expliquait récemment RMC Sport, le comportement de certains dirigeants l'a lassé, lui qui a été à deux doigts de prendre la porte plusieurs fois au cours de la saison. Du côté du club, en interne, il y a la volonté de mener une révolution dans le vestiaire cet été et on se demande s'il est l'homme de la situation pour entamer un nouveau chapitre.

Des noms circulent déjà dans les médias espagnols pour sa succession. Massimiliano Allegri, libre depuis son départ de la Juventus Turin en 2019, et Joachim Löw, qui quittera son poste de sélectionneur de l'Allemagne après l'Euro, seraient sur la short-list des dirigeants madrilènes. Mais à en croire Marca, c'est une légende du Real qui serait le mieux placée pour prendre la suite de Zidane : Raul, actuellement sur le banc de la Castilla, la réserve du groupe professionnel. En attendant, le Real doit absolument gagner à Bilbao dimanche (18h30) s'il veut conserver une chance d'être champion, alors qu'il accuse deux longueurs de retard sur l'Atlético.