Real Madrid: les gros doutes sur l'avenir de Zidane

Eliminé par Chelsea en demi-finale de la Ligue des champions, le Real Madrid s'interroge sur le futur de Zinedine Zidane et se demande s'il est bien l'homme de la situation pour entamer une révolution dans le vestiaire. Le Français n'est pas non plus certain de vouloir rester.

Zinedine Zidane sera-t-il toujours sur le banc du Real Madrid la saison prochaine ? Un questionnement est actuellement en cours à ce sujet au sein du club merengue. D’abord parce que le Français est lassé du comportement de certains dirigeants. Il ne faut pas oublier qu’il a été à deux doigts de se faire virer plusieurs fois au cours de la saison. Juste avant le match de Liga contre Huesca (2-1), le 6 février dernier, il avait d'ailleurs poussé une gueulante en appelant à le laisser travailler sereinement. Il avait publiquement montré son agacement, en affichant une vraie lassitude.

"Tu me demandes ça sérieusement ? Si je vais démissionner et rentrer chez moi ? Que veux-tu me dire, que chaque jour je suis viré ? Nous voulons juste travailler avec les joueurs, continuer à nous battre, avait lancé le technicien à un journaliste. La saison dernière nous avons remporté la Liga. Nous, le Real Madrid. Alors nous avons le droit de défendre de notre titre. Au moins cette saison, parce qu'après il faudra peut-être des changements. Mais là, laissez-nous nous battre. Encore une fois, nous avons remporté la Liga la saison dernière. Pas il y a dix ans, la saison dernière."

Des doutes sur sa capacité à mener une révolution

Du côté du Real Madrid, il y a le sentiment qu’il faut mener une révolution dans le vestiaire. Le club considère que Zidane aura du mal à faire cette révolution et à mettre sur le banc ou faire partir des joueurs avec qu’il a vécu plusieurs victoires. Des deux côtés, on a donc l’impression qu’il faut passer à autre chose.

Fraîchement éliminé par Chelsea en demi-finale de la Ligue des champions, le Real est encore en course pour remporter le titre en Liga. A quatre journée de la fin de la saison, le club merengue pointe à la deuxième place du classement, à deux points du leader, l'Atlético. Un rendez-vous très important est prévu dimanche face au FC Séville (21h).

Questionné sur son avenir mercredi au micro de RMC Sport, "ZZ" est une nouvelle fois resté très flou, préférant justement se concentrer sur la conquête du titre national : "Je n’ai réfléchi à rien, ce soir c’est juste de la déception pour tout le monde. Après il reste quatre matchs de Liga, on va se reposer et se concentrer sur cela pour aller chercher quelque chose."